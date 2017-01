Den před inaugurací: Trumpovi příznivci slavili na koncertě, prezident tančil

Parkem National Mall, který je srdcem hlavního města, i dlouho po začátku odpoledního koncertu k Lincolnově památníků neustále proudily davy lidí. V okolí Zrcadlového bazénku, který je před Lincolnovým památníkem, se sice tvořily dlouhé fronty kvůli bezpečnostním kontrolám, ty však ale byly plynulé. Ostraha kontrolovala batohy, tašky a chtěla také vidět, zda lidé něco neskrývají pod bundami.



Odpolednímu koncertu, který dostal název po Trumpově volebním mottu Make America Great Again (Vraťme Americe její velikost), předcházelo dopolední hudební vystoupení pojmenované jako Voices of the People (Hlasy lidu). Návštěvníky sice nečekaly žádné velké hvězdy světa hudby, které Trumpův štáb pro vystoupení nedokázal získat, mohli si ale po deštivém týdnu užít slunečné počasí.

Mnozí z návštěvníků koncertu se na vystoupení vybavili čepicemi s Trumpovým volebním heslem, odznaky s podobiznou budoucího republikánského prezidenta či americkými vlajkami. Ti, kdo si nic takového s sebou nevzali, se mohou snadno vybavit u řady stánků a pouličních prodejců. Například odznak přijde na pět dolarů (přes 120 korun). Na deset dolarů přijde obyčejné tričko s Trumpem, za pestrobarevné se musí pár dolarů připlatit.



U vstupu k Lincolnově památníku je ale možné odznak s Trumpem získat zdarma, s logem satelitní a kabelové televizní sítě C-SPAN je zde rozdávají dobrovolníci.

Ve Washingtonu platí rozsáhlá dopravní omezení, která se v pátek ještě rozšíří. Všudypřítomná jsou i bezpečnostní opatření, v ulicích jsou stovky uniformovaných policistů, někteří z nich jsou vyzbrojeni puškami. V okolí Lincolnova památníku byli rozmístěni i odstřelovači.