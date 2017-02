Derniéru Ovčáčka Čtveráčka uvidí lidé v 70 kinech po celé republice

PRAHA Pražskou derniéru „nekorektního kabaretu“ zlínského divadla Ovčáček čtveráček bude v úterý v přímém přenosu přenášet satelit do 70 kin v zemi. V některých městech byly vstupenky do kin vyprodány za několik hodin. Je minimum projektů, které by lidi zajímaly natolik, že by mělo smysl je vysílat satelitem do kin, řekla Lucie Rozmánková, zástupkyně distribučního labelu prenosydokin.cz, který je producentem přenosu.

„Jde skutečně o rekordní záležitost, v oboru pracujeme deset let a takový zájem jsme o přenos ještě nikdy nezaznamenali. Přenos jsme kinům nabídli až na nový rok, kdy řada z nich měla program na únor už hotový. Přesto začali rušit už naplánované projekce, někteří z nich si kvůli přenosu dokonce rychle pořídili technické vybavení,“ uvedla Rozmánková. Prodáno je asi 8000 lístků. „V brněnské Redutě byly vyprodány za necelé tři hodiny, zcela bez propagace, jenom to divadlo dalo do online předprodeje. Pražská Lucerna, která má 450 míst, se vyprodala za půl dne,“ řekla Rozmánková. Velký zájem měla zejména kina na Moravě, dodala. Společnosti má podle ní nadšené ohlasy. „Jiné je to ale na facebooku. Tam se objevily nenávistné, vulgární komentáře. Ale bylo jich pár a zjevně to vypadá, že jsou od jednoho a toho stejného člověka nebo možná dvou. Když máte na traileru 16 tisíc zhlédnutí, bezprecedentní zájem o vstupenky, tak se nad 20 negativních komentářů můžete povznést,“ řekla. Text inscenace vznikl spontánně za dva dny loni na konci října, premiéra byla na začátku listopadu. Divadelníci kabaretem reagovali na události související s udělováním státních vyznamenání, ve hře se kromě prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka objevují dalajlama, Jiří Brady, několik politiků i zpěvák Daniel Hůlka. Za autorstvím stojí skupina undergroundových vtipálků z řad zlínských divadelníků, která si říká Pia Fraus. Hlavní roli hradního mluvčího ztvárnil Marek Příkazký. Derniéra kabaretu se uskuteční v Divadle Za plotem při psychiatrické léčebně v Bohnicích. Přenos derniéry začne v 17:15, seznam kin je na stránkách www.prenosydokin.cz/ovcacek-ctveracek. Na derniéru byl pozván i Ovčáček. Ve čtvrtek ale hradní mluvčí poslal řediteli zlínského divadla Petru Michálkovi omluvenku. V e-mailu, který zveřejnil, poděkoval za milé pozvání. Uvedl, že na počátku týdne nebude v Praze a nemůže se proto dostavit. Dodal, že mu satira lichotí, protože „angažovaní umělci“ se ostře vyhraňovali v americké volební kampani proti současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi. „A být v jedné ‚partě‘ s Donaldem Trumpem, to je pro mne mimořádná pocta!“ napsal.