„Je to pseudomedicína, která se snaží suplovat normální léčiva,“ řekl pořadatel akce na Palackého náměstí v Praze Leoš Kyša. „V homeopatikách není nic kromě cukru a laktózy. Stát by se měl přestat tvářit, že homeopatika jsou léčivo.“

Homeopatika mají totiž na trhu léčiv výjimku, že nemají povinnost uvádět kompletní složení přípravku ani jeho účinnost. Na každé krabičce tak stojí jen: „Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. U přípravku nebyl požadován důkaz účinnosti.“ Na nesmyslnost této výjimky se akce s názvem Hromadné předávkování homeopatiky snažila upozornit.

Čím víc to naředíme, tím to bude účinnější

Celá akce začala ukázkou výroby „homeorumu“. Ta spočívala v tom, že do kelímku s vodou organizátoři dali jednu lžičku rumu a tuto směs následně ředili do dalších desítek kelímků. Výsledný nápoj tak obsahoval naprosto zanedbatelné množství rumu, což poukazuje na absurditu výroby třeba známého preparátu oscillococcinum. „A čím víc to naředíme, tím to bude účinnější!“ vtipkovali pořadatelé.

Po přípitku homeorumem byli návštěvníci vybaveni zásobou homeopatických tablet. Praha se telemostem spojila také s dalšími happeningy v Brně a Bratislavě. Tablety hromadně polykali dospělí, děti a dostalo se i na domácí mazlíčky. Každý spořádal přibližně jedno balení léčiva a více. Následky nebyly žádné.

V Praze na Palackého náměstí přišlo přibližně sedmdesát lidí, v Brně kolem třiceti a do Bratislavy asi pětasedmdesát. Iniciátorem nedělní akce je slovenský spolek Lovci šarlatánů, kteří bojují proti masivní kampani homeopatických léčiv na Slovensku. Happening v Praze vedl klub skeptiků Sisyfos.