Některé děti si na sraz klaunů přinesly zbraně. | foto: Týdeník Policie

MOST Ve středu se v Mostě sešla parta dětí ve věku od 12 do 16 let v klaunských maskách, sraz si zorganizovaly přes sociální sítě. Některé z nich přišly ozbrojené a policie jim musela zbraně zabavit, informuje Týdeník Policie.