Přes 40 procent patnáctiletých tráví surfováním po internetu, komunikací na sociálních sítích nebo stahováním filmů a hudby přes čtyři hodiny každý všední den. O víkendu je situace ještě horší. Přes čtyři hodiny denně neodlepí od displeje či obrazovky oči polovina patnáctiletých, 26 procent uvedlo dokonce šest a více hodin. Rozdíly mezi chlapci a dívkami nejsou.

Už dvě a půl hodiny denně na internetu jsou přitom podle odborníků u dětí příliš a mohou vést k závislosti, kterou je v nejvážnějších případech nutné léčit.

Vztah mládeže k internetu ukazují aktuálně zveřejněné výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) za loňský rok. České děti se řadí s dánskými a islandskými mezi nejzávislejší.

„Tato oblast se v dotazníku sledovala vůbec poprvé. Hlavně proto, že se u nás iv ostatních zemích hovořilo, že děti tráví na internetu hodně času. Dosud ale nebyly na tuto oblast zaměřeny žádné výzkumy,“ řekla LN Pavla Chomynová z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, koordinátorka výzkumu za Česko. „Dohledávali jsme poté, zda existují ukazatele, kolik času už je opravdu moc, a našli jsme zdroje, které uvádějí, že nadměrné užívání internetu u dětí jsou dvě a více hodiny denně,“ sdělila také Chomynová.

„Ta čísla působí děsivě, jde ale o to, co přesně na internetu dělají. Jednak to může být způsob relaxace, zdroj informací a samozřejmě i komunikace s vrstevníky,“ napsal LN David Čáp z katedry psychologie FF Univerzity Karlovy.

Změnu ve způsobu komunikace mezi dětmi a mladými lidmi ostatně studie potvrzuje. „Tráví mnohem méně času při skutečném kontaktu s vrstevníky ve volném čase,“ uvedl Ladislav Csémy, další z koordinátorů. Zatímco v roce 2007 chodilo s kamarády do parku nebo na hřiště přes 65 procent mladých, loni už jich bylo jen 59 procent.

„Preventivní pracovníci na školách to potvrzují. Děti si jim i stěžují, že nemají s kým jít ven, protože jejich kamarádi jsou odpoledne u počítače,“ doplnila Chomynová.