Autorka popisuje, jak devětadvacetiletá Priska porodila svojí dceru Hanu v lágru, deset dnů po porodu musela nastoupit do vlaku, který ji s miminkem vezl neznámo kam. Pětačtyřicet vagonů - uhláků a uvnitř tři tisíce vězňů, mezi nimi byla Rachel, která porodila své dítě na hromadě mrtvých těl. 21. dubna 1945 vlak zastavil v Horní Bříze na Plzeňsku. Když přednosta stanice Antonín Pavlíček uviděl „lidský náklad“ okamžitě se rozhodl, že pomůže. Strážcům přinesl alkohol, a vymohl si od nich povolení, aby mohl ženy přemístit do krytých vagonů. Zpráva o vlaku se brzy rozšířila mezi lidmi, nosili vězňům jídlo a pití. 4. října pojede Wendy Holdenová a „děti“ do Horní Břízy, poděkovat těm, kteří pomohli lidem na pokraji smrti.



Wendy Holden: Narodili se, aby přežili "Děti" Eva, Mark a Hana

Přednosta stanice v Horní Bříze, Antonín Pavlíček. Rachel (uprostřed) se synem Markem a sestrami Salou a Ester v roce 1946

Wendy Holdenová (1961) Britská novinářka a spisovatelka pracovala nejprve v Daily Telegraph a dalších prestižních denících. Na přelomu tisíciletí začala vydávat knihy, z nichž nejúspěšnější byly např. autobiografie americké herečky Goldie Hawnové A Lotus Grows in the Mud nebo kniha vzpomínek vdovy po Franku Sinatrovi Barbary s názvem Lady Blue Eyes. Její kniha Narodili se, aby přežili (Born Survivors) vypráví o třech ženách, které zatajily své těhotenství u bran koncentračního tábora. Knihu dávala dohromady za pomoci přeživších i místních pamětníků z Čech, Polska, Slovenska i Německa. Její návštěva v ČR, společně se třemi „dětmi“, které se narodily v koncentráku, je součástí mezinárodního turné.



