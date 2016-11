Dětský svět je úplně závislý na telefonech a tabletech, říká fotograf Radek Kalhous

LN: Vaše série portrétů vrahů vznikla vlastně náhodou. Původně jste chtěl fotografovat jiné téma. Co vás přivedlo k vězňům odsouzeným na doživotí?Kurátor Pavel Šmíd mi v roce 2014 nabídl, ať připravím projekt pro pardubickou galerii. Mám rád jeho fotky z cest, dokáže zajímavě zkombinovat podobné motivy. Napadlo mě, že to zkusím s portréty. Už šestnáct let fotím pro regionální Mladou frontu DNES, potkávám spoustu lidí a začal jsem si všímat, jak jsou si některé tváře podobné. Postupně jsem měl sto portrétů, od politiků až po umělce. Chtěl jsem k nim najít „mentální dvojčata“, aby to byly podobné typy, ale z opačného konce společnosti, a napadlo mě vyfotit tváře vrahů.

LN: Při fotografování portrétů je důležitá komunikace. Jak to probíhalo v tomto případě?



Podmínky ve vězení nejsou na focení ideální, navíc jsem měl málo času. Jedenáct portrétů se muselo zvládnout za necelé dvě hodiny. Od vězně mě dělily jen mříže. Pozdravili jsme se, já začal fotit, občas jsem řekl „podívejte se doleva“ a pak ticho. Když jsme skončili, musel jsem ven. Jen sedět v autě a nemyslet. Ještě před tímhle projektem jsem jezdil do hospicu, ale ten nebyl tak náročný jako loňské focení v zoo. Z hospicu jsem odjížděl v dobré náladě, ale když jsem viděl zvířata v klecích, bylo mi hodně smutno.

LN: Co vás tak zasáhlo?

Vloni v říjnu jsme byli s rodinou v zoo, to už je po sezoně a moc lidí tam nechodí. Pozoroval jsem opici, jak je neklidná, jak apaticky leží a kouká. Úplně jinak reaguje gorila. Prohlíží si vás a pak se rozeběhne z deseti metrů proti sklu a vší silou do něj praští. Vidíte ten její vztek úplně zblízka. Najednou jsem si říkal – sem vodíme děti? Aby se koukaly na zvířátka? Začal jsem přemýšlet, jaké to asi je pro zvířata. Mají žrádlo, vodu, ale jinak...

LN: Několik měsíců jste navštěvoval zoo po celé republice. Měnil se váš pohled na pobyt zvířat v zajetí?

Přemýšlel jsem o tom, jak moc ovlivňujeme svět zvířat. Když chceme vidět bílého tygra, který žije na Sibiři, stačí sednout do tramvaje a popojet pár zastávek a vidíme ho v kleci. Zvířata v zoo nestrádají fyzicky, jen je otázka, jak vnímají ten svůj prostor a jak na ně působíme my, když je pozorujeme. Vždycky si vzpomenu na Jacka Nicholsona v Přeletu nad kukaččím hnízdem. Nechtěl bych, aby mi někdo přitlačil polštář na hlavu.

LN: Věnujete se zdánlivě odlišným tématům, ale vaše portréty lidí i zvířat mají vlastně něco společného...

Možná samotu, čekání. Určitým způsobem to odráží můj svět. Jsem introvert, ale díky focení jsem se naučil komunikovat s lidmi. Už tak neřeším vizuální stránku focení, zajímá mě hlavně ten konkrétní příběh, když ho objevím, musím ho prozkoumat ze všech stran. Často je to jeden moment, jedna fotka a pak na tom dělám několik měsíců. Takhle vlastně začala i moje nejnovější série – Lovci duchů. Jednou večer jsem pozoroval, jak si moji synové hrají na tabletu. Byli od sebe dva metry a hráli hru, kde si povídali přes displej. Ten jejich svět je úplně závislý na telefonech, na tabletech. Je to tak zvláštně od osobněné, že mě napadlo, že bych to zkusil zachytit. Když letos přišli do módy pokémoni, vytáhlo to – nejen – děti od počítačů. Najednou šli ven „lovit“.

RADEK KALHOUS (* 1974) Od roku 2000 se věnuje fotožurnalistické práci pro regionální mutaci Mladé fronty DNES. Vystavuje v Česku iv zahraničí. Několikrát získal ocenění v soutěži Czech Press Photo.



Lovci duchů. Série fotografií dětí s tablety a mobily je nominována na cenu Czech Press Photo.FOTO RADEK KALHOUS