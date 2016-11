Výběr citátů Fidela Castra podle agentury Reuters "Odsuďte mě. Na tom nezáleží. Historie mě rehabilituje." Castro v roce 1953, kdy se jako mladý právník sám hájil před soudem za téměř sebevražedný útok na vojenská kasárna Moncada ve městě Santiago de Cuba.



"Revoluci jsem zahájil s 82 muži. Kdybych to měl udělat znovu, šel bych do toho s deseti nebo patnácti a s absolutní vírou. Nezáleží na tom, jak jste malí, když máte víru a plán akce." Castro v roce 1959.



"Nepomýšlím na to, že bych si oholil vousy, protože jsem na svůj plnovous zvyklý a navíc tento plnovous hodně znamená pro mou zemi. Až vyplníme náš slib dobré vlády, pak si ho oholím." Castro v rozhovoru z roku 1959 pro televizní stanici CBS, který poskytl 30 dní po revoluci.



"Už dávno jsem dospěl k závěru, že poslední oběť, kterou musím udělat pro zdraví kubánské veřejnosti, je přestat kouřit. A zase tolik mi to nechybí." Castro v prosinci 1985 poté, co oznámil, že přestal kouřit doutníky.



"Nikdy jsem neviděl rozpor mezi idejemi, které zastávám, a idejemi onoho symbolu, oné mimořádné postavy (Ježíše Krista)." Castro v roce 1985.



"Jen si představte, co by se stalo ve světě, kdyby měla zmizet socialistická komunita... pokud by to tedy bylo možné, čemuž nevěřím." Castro v roce 1989.



"Tyto změny (otevření Kuby mezinárodní turistice, zahraničním investicím, povolení malopodnikání) si vyberou daň u naší společnosti, protože jsme žili ve skleněné schránce, v naprosté sterilitě. A nyní jsme obklopení viry, bakteriemi v podobě egoismu, který vytváří kapitalistický systém výroby." Castro v roce 1998.



"Jedním z největších přínosů revoluce je, že dokonce i naše prostitutky mají vysokoškolské vzdělání." Castro v dokumentu Comandante režiséra Olivera Stonea z roku 2003.



Castro v dokumentu Comandante režiséra Olivera Stonea z roku 2003. "Toto je závěr, ke kterému jsem došel po mnoha letech: Ze všech chyb, kterých jsme se mohli dopustit, bylo tou největší, že jsme uvěřili, že někdo ... skutečně ví, jak vybudovat socialismus... Kdykoli řekli: Tohle je správný recept, mysleli jsme si, že to opravdu vědí. Jako by to byli nějací doktoři." Castro v roce 2005.