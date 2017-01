Diplomaté v Paříži jednají o konfliktu Izraele a Palestiny. Netanjahu se neúčastní

Konference by měla vyslat i jasný vzkaz budoucímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že většina světa si přeje mír a že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout je dvoustátní řešení. Francie také vzkázala Trumpovi, že jeho plán přesunout ambasádu USA v Izraeli do Jeruzaléma by mohl zmařit mírové úsilí.



Podle Netanjahua je konference zmanipulovaná a namířená proti Izraeli. Označil ji rovněž za bezvýznamnou. Židovský stát se jí neúčastní, přítomni nejsou ani Palestinci.

„Dvoustátní řešení je jediné možné,“ řekl na zahájení summitu francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault. Více než kdy jindy je podle něj nezbytné, aby byl vleklý konflikt vyřešen. „Obě strany jsou si velmi vzdálené a jejich vztah je založen na nedůvěře, což je velmi nebezpečná situace,“ řekl francouzský diplomat. „Naší společnou zodpovědností by mělo být přivést Izraelce a Palestince zpět k jednacímu stolu. Víme, že je to obtížné, ale je tady jiná možnost? Není,“ citovaly jej agentury.

Francouzští diplomaté se obávají, že Trump v oblasti Blízkého východu rozpoutá nové napětí. Budoucí americký prezident totiž nemá problém s výstavbou sporných židovských osad na okupovaném palestinském území a už během předvolební kampaně hovořil také o přesunu americké ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, což vyvolalo mnoho pobouřených reakcí. Postavení Jeruzaléma je jedním z hlavních problémů izraelsko-palestinského konfliktu.

Šéf francouzské diplomacie možné přesunutí americké ambasády označil za provokaci a krok, který by měl na situaci na místě vážné následky. „Jestliže jste prezident Spojených států, nemůžete zaujímat tak neústupný a jednostranný pohled na tuto problematiku. Musíte se pokusit vytvořit podmínky pro mír,“ dodal Ayrault.

Americké zájmy nyní na konferenci v Paříži hájí odcházející ministr zahraničí John Kerry. Netanjahu účast na konferenci odmítl, palestinský vůdce Mahmúd Abbás byl nejprve očekáván, nakonec ale svou návštěvu Paříže odložil.

Podle návrhu závěrečného prohlášení, který získala agentura AP, konference vyzve Izrael a Palestince, aby „oficiálně potvrdili, že mají zájem na dvoustátním řešení“.