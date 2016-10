Direkt do brady Toma Cruise. Pochybné praktiky scientologů v provokativním dokumentu

Poprvé mohli Britové provokativní snímek z produkce BBC Films a Red Box Films vidět už před rokem na Londýnském filmovém festivalu. Teprve nyní však vstoupil do vybraných kin a jeho premiéra byla ostře sledována britskými i světovými médii. Jako jeden z nemnoha se totiž Leroux pouští do nekompromisní kritiky scientologické církve, kolem níž se zejména v USA chodí spíše po špičkách. Mimo jiné proto, že její členové jsou často vlivnými podnikateli a podle scientologických principů jsou řízeny celé firmy. Leroux navíc nekončí kritikou scientologů: ve filmu vyřkne i tezi, že sklon k diktátorskému zneužívání moci je vlastní jakékoli církvi. Proto například v Irsku zřejmě nebude film uveden – tamní zákony totiž dehonestaci jakékoli církve nepřipouštějí.



Uděláme si vlastního Toma

Scientologickou církev, která slibuje svým členům sebezdokonalení a životní úspěch, založil autor vědeckofantastické prózy L. Ron Hubbard v 50. letech 20. století. Po jeho smrti v roce 1986 převzal vedení organizace David Miscavige. Existuje jen několik záznamů jeho vystoupení, jinak zůstává tento muž pro veřejnost takřka tajemnou osobou. Nereagoval podle předpokladů ani na žádost o rozhovor od Louise Therouxe a jeho týmu (režisérem filmu není sám Theroux, ale jeho spoluscenárista John Dower).

Tom Cruise s Rebeccou Fergusonovou ve filmu Mission Impossible - Národ grázlů

Nechtěl se s nimi vlastně bavit vůbec nikdo z vysokých představitelů církve, a tak si filmaři vymysleli originální náhradu. Jednak se spojili s odpadlíkem Martym Rathburnem, který kdysi zastával u scientologů vysoký post generálního inspektora a posléze se stal jedním z velkých kritiků této církve. A také uspořádali konkurz, v němž vybrali herce do rolí vůdce církve Miscavige a jejího nejznámějšího člena Toma Cruise. Najatí herci poté znovu přehrávají útržky známých nahrávek obou mužů a také v nich pokračují, dohrávají je, představují své vzory v dalších situacích. Třeba tak, že představitel Davida Miscavige nutí své spolupracovníky obviněné ze sabotování úsilí církve lézt po čtyřech a lízat podlahu. Je to fraška a zároveň vážně míněná obžaloba.



Tom Cruise (respektive jeho představitel) sice ve filmu nikoho takto nešikanuje, dokumentaristé si nicméně pohrávají s úvahami, o čem všem z pochybných praktik církve věděl. Při podobných úvahách a hraných „rekonstrukcích“ vychází dokument z výpovědí někdejších členů církve v čele s již zmíněným Martym Rathburnem. Před diváky se nakonec rýsuje monstrózní obraz totalitní sekty, patologicky podřízené jednomu muži, kde k běžným prostředkům upevňování moci patří ponižování, výhrůžky a fyzické násilí.

A my si vás taky natočíme

Sám Theroux v dokumentu říká, že některá tvrzení nemohl ověřit, a scientologická církev ve svých prohlášeních všechna obvinění kategoricky odmítá. Co ale církev popřít nemůže, je její zdokumentované chování během Therouxovy práce, a tím svou důvěryhodnost rozhodně nezvýšila. K mlčení jejích představitelů se přidaly podivné úkazy jako lidé s kamerou, kteří natáčejí Therouxův štáb a odmítají sdělit proč – odmítají vůbec jakoukoliv lidskou komunikaci. Tyhle scény jsou mrazivější než přece jen poněkud sporné hrané rekonstrukce. Ne že by asi Therouxovi a jeho kolegům hrozilo nějaké skutečně vážné nebezpečí, přesto je chování scientologů znepokojující. A v některých momentech až trochu dojemné, jako kdyby se děti převlékly za strašidla a svou roli neunesly. Ostatně to je věc, kterou Louis Theroux zdůrazňuje: členové církve mohou být dobří lidé, kteří jen podlehli zločinnému vedení.

Během natáčení a po něm se s Therouxem postupně ve zlém rozešel i jeho hlavní zdroj Marty Rathburn – zejména proto, že mu Theroux dával „sníst“, že totalitní principy, které kritizuje, pomáhal v roli generálního inspektora, vlastně jakéhosi „inkvizitora“, sám zavádět a upevňovat. Bitvy spojené s Therouxovým dokumentem určitě nejsou u konce.