O Šlachtu při reorganizaci nešlo, tvrdí parlamentní komise. Výsměch, reaguje Babiš

Představitelé ČSSD hovoří o tom, že loňské neshody byly divadlem hnutí ANO a jeho předsedy Andreje Babiše, podle pravicové opozice zneužilo ANO téma v krajských volbách. Babiš naopak zprávu i komisi zpochybnil a hovořil v souvislosti s ní o výsměchu či šaškárně.

Předseda komise Pavel Blažek (ODS) přednesl zprávu po více než půlročním vyšetřování. V úvodu řekl, že organizační změnu může navrhnout policejní prezident a schválit ministr vnitra. Nikde podle komise není zakotvena povinnost informovat o tom státní zástupce. Přesto vedení policie v čele se svým prezidentem Tomášem Tuhým a jeho bývalým náměstkem Zdeňkem Laubem přípravu reformy podcenilo a nedostatečně projednalo, což komise považuje za Laubeho manažerskou chybu.

Při vyšetřování komise se neprokázalo, že by reorganizace byla připravena v souvislosti s podnikatelskými nebo politickými zájmy. Komise v závěrečné zprávě zkritizovala hlavní odpůrce policejní reformy - Šlachtu a bývalého detektiva protimafiánského útvaru Jiřího Komárka. Jejich veřejné vystupování podle komise lze označit za neprofesionální.

Komise zkritizovala i Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které v souvislosti s policejní reformou podle poslanců aktivisticky vstoupilo do politického života. Komise už podala trestní oznámení na olomouckého státního zástupce Petra Šeredu a na vyšetřovatele Generální inspekce bezpečnostních sborů Milana Vaculíka.

Chovanec: Jediným vítězem je Šlachta

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po vyslechnutí zprávy řekl, že Babiš a ANO proti policejní reformě vedli kampaň založenou na nepravdách a pomluvách a jejich konstrukce se nyní zhroutily. Sociální demokraté, kteří loni změny obhajovali, ve čtvrtek zdůrazňovali fakt, že se na zprávě shodli všichni členové komise včetně zástupce ANO. Podle ODS Babiš loni zneužil Komárka a Šlachtu v předvolebním boji, člen komise za TOP 09 Daniel Korte tvrdí, že kampaň kolem reorganizace měla poškodit ČSSD a Sobotku a odstranit Tuhého a ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD).

Babiš by se měl podle Sobotky omluvit za loňské výroky Tuhému i ministrovi vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD), ministr financí to však neplánuje. Zprávu tvrdě odsoudil, výsledky označil za předem jasné. Šlo o šaškárnu, výsměch a prasárnu, řekl Babiš. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) také zpochybnil členy komise s tím, že leckterá strana má důvod nemít ráda orgány činné v trestním řízení. Sobotka i šéf Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) jeho slova odsoudili s tím, že by mohla vést až ke zpochybnění demokracie.

„To, co tvrdili (politici ANO), byly jen pomluvy, domněnky a fámy,“ konstatoval premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci. Komise podle něj do hysterické situace loňského léta vnesla racionální uvažování a argumenty. Šéf poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák uvedl, že Babiš loni neváhal hazardovat s důvěryhodností policie.

Zpráva komise k reorganizaci jasně ukazuje, že jsme nebyli svědky „brutálního úniku“, ale brutálního zneužití tématu k politickým hrám ANO. — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 2. února 2017

Předseda komise Pavel Blažek (ODS) ve čtvrtek při čtení závěrečné zprávy uvedl, že cílem reorganizace nebylo odstranit bývalého ředitele protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu, omezení činnosti policejních útvarů nebo zabránění vyšetřování některých kauz. ANO loni hrozilo kvůli reorganizaci výpovědí koaliční smlouvy, ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) podle hnutí chtěl destabilizovat policii.

Předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) v reakci na závěrečnou zprávu uvedl, že reorganizace nebyla účelová ani nezákonná. „Nebyla tedy nic, co o ní říkal Andrej Babiš,“ napsal na twitteru. Připojil i Babišova slova „sorry jako“, s nimiž ministr nedávno odmítl redaktorům České televize upřesnit své majetkové poměry a která se stala fenoménem na českém internetu.

Sklenák na sociální síti napsal, že Babiš při debatách neváhal hazardovat s důvěryhodností policie. „Mediální kampaň proti reorganizaci policie byla jen divadlem v režii Andreje Babiše,“ uvedl. Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) míní, že Babiš zneužil policii k vlastnímu prospěchu. „Netradiční politik, netradiční způsoby,“ napsal.

„Opravdu nechápu argumentaci, že to nebylo možné, že se to nedostalo na jednání vlády. Vždyť jste to ani nezkusil. Bylo vaší politickou povinností, abyste takové jednání na vládě vyvolali a pokusili se změnit postup ministra Chovance, což by vláda samozřejmě mohla. Vy jste nic takového neudělali, tak nám tady neargumentujte takto směšně,“ řekl předseda ODS Petr Fiala. K závěrům se vyjádřil i na Twitteru.

Je naprosto nezbytné, aby vláda ze závěrů sněmovní komise vyvodila důsledky, zvláště směrem k některým státním zástupcům. — Petr Fiala (@P_Fiala) 2. února 2017

Podle Tuhého komise očistila jméno policejního prezidenta a pověst policie, které neprospěla související mediální štvanice. Reforma nevedla k masivním odchodům ani nezastavila vyšetřování citlivých kauz, dodal Tuhý.

Ve Sněmovně stále pokračuje projednávání závěrečné zprávy. Debata se nese v duchu sporu zástupců hnutí ANO s představiteli dalších stran, zejména sociální demokracie.