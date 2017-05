Měl vydat syna matce z ortodoxní sekty ve Francii. Ústavní soud příkaz zrušil

Muž asi čtyři roky do roku 2015 pobýval pracovně i s rodinou ve Francii, poté ale získal místo v Česku, kam i se synem odjel s příslibem, že ho vrátí. To se ale nestalo a matka ho chce vydat zpět. Podle stěžovatele ale žena propadla vlivu ortodoxní sekty a hrozí, že se ve Francii stane jejím rukojmím. Na její stranu se ovšem v otázce vrácení dítěte přiklonily jak brněnský městký soud, tak následně i krajský soud. Chlapec zatím zůstává v Česku.



Podle Ústavního soudu je stížnost muže důvodná. „Prvořadým hlediskem je zájem dítěte, s kterým je neodmyslitelně spjato právo dítěte nebýt přemístěno od jednoho rodiče a nebýt zadržováno druhým rodičem,“ uvedl soudce zpravodaj Jiří Zemánek. Muž poukazuje na to, že podle lékařských vyjádření dítě trpí traumatem ve styku s matkou a že jeho situace by se při návratu do Francie ještě zhoršila.

Soudy si měly opatřit znalecký posudek, říká ÚS

„Soudy sice vzaly na vědomí vyjádření, ale možnost nenavrácení posuzovaly velmi úzce. Řekly, že je to možné jedině v případě, kdyby šlo o diagnózu. Ale postačí závažné důsledky, na které poukazuje lékařská zpráva,“ uvedl soudce zpravodaj. Doplnil, že pokud by soudy chtěly a měly být důsledné, měly si opatřit znalecký posudek.

Ortodoxní židovská sekta podle muže například zapovídá používat počítač či telefon či jakoukoliv další věc, která by dotyčného propojila s vnějším světem. Dotyčný zároveň nesmí být v kontaktu s nikým, kdo nežije stejně jako členové sekty. Muž bojuje o to, aby s ním chlapec mohl žít v Praze a chodit do školy a vedl obvyklý život jako všichni jeho vrstevníci.

Spor se vrací k Městskému soudu v Brně, který se podle ÚS bude muset vypořádat se závěry lékařských zpráv i s námitkami stěžovatele. „Bude muset důkladně zvážit, zda konkrétní, do značné míry netypické okolnosti věci nepovedou k závěru navrácení dítěte nenařídit,“ uvedl soudce zpravodaj.

Neprodlené navrácení dítěte neoprávněně odebrané přes hranice upravuje Haagská úmluva. Stejná úmluva ale obsahuje výjimky, kterých lze v tomto případě podle ÚS uplatnit.