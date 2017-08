Diváci na klasickém koncertu v Londýně museli stáhnout vlajky Evropské unie

LONDÝN Známý britský festival klasické hudby BBC Proms se ocitl v centru kontroverze kolem brexitu, když někteří diváci museli po zásahu pořadatelů stáhnout vlajky Evropské unie. Napsal to britský list London Evening Standard. Letní festival BBC Proms je známý neformální atmosférou i tradicí vlajek, kterými diváci mávají zejména při závěrečném koncertu.

„Někdo k nám přišel a řekl, že tam ty vlajky nemůžeme dát,“ řekla listu Fiona Swannová, návštěvnice nedělního koncertu v koncertní síni Royal Albert Hall. „Oznámili, že to není povolené, tak jsem řekla, že to je zvláštní, protože vlajky jsou na Proms velká tradice. On mi odpověděl: Ne tyhle vlajky.“ Následné prohlášení koncertní síně a stanice BBC, která je organizátorem festivalu, tvrdilo, že vlajky byl odstraněny, protože „rušily publikum a účinkující“.



„Vlajky jsou povoleny, ale jde nám především o hladký průběh festivalu,“ uvedlo prohlášení. „V tomto případě několik málo lidí s velkými vlajkami v přední části sálu rušilo publikum a účinkující. Personál proto zasáhl stejně, jako by to udělal u každého jiného rušení v sále.“ K incidentu došlo při koncertu pod taktovkou čínské dirigentky Sien Čang, který zahrnoval i evropskou hymnu Ódu na radost.

Britské rozhodnutí odejít z EU se odrazilo i jindy během festivalu

Například německý pianista Igor Levit měl při úvodním koncertu na klopě odznak EU a během přídavku zahrál rovněž Ódu na radost. Následujícího dne izraelský dirigent Daniel Barenboim během koncertu vyzval k evropské jednotě a varoval před riziky nacionalismu a „tendencím k izolacionismu“.

Zásah pořadatelů na BBC Proms uvítal bývalý šéf Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigael Farage, který odkaz na článek z London Evening Standard retweetoval s poznámkou „Bylo načase!“ BBC Proms vrcholí začátkem září závěrečným koncertem, který v druhé části uvádí anglické vlastenecké písně a neformálně oblečení diváci, kteří v parteru stojí, mávají nad hlavou vlajkami a vlaječkami. Ve velké většině jsou britské, ale obvykle je doplňuje řada dalších - anglické, skotské, velšské, americké, japonské, irské, evropské a v dobách, kdy byl šéfdirigentem orchestru BBC Jiří Bělohlávek, se objevovaly i české zástavy.

Při loňském závěrečném koncertu, který byl jen pár měsíců po referendu o brexitu, byla nad hlavami diváků řada vlajek EU.