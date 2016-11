„Některé inscenace ukazují zrození zla explicitně, v jiných jej můžeme vidět pouze v zárodku,“ popisuje hlavní téma letošního ročníku ředitelka festivalu Jana Svobodová. „Důležité je, že bez pojmenování jeho podob, bez hledání míst a příčin jeho zrození se mu nemůžeme postavit. V době, kdy pravda přestává být respektovanou hodnotou, je třeba do boje proti zlu postavit zbraně imaginace, metafory a humoru. K tomu slouží Akcent.“

Pro letošní Akcent vzniklo zcela nové představení New Bohemia, které oslaví svou světovou premiéru 12. a 13. listopadu. Představení uvádí autentické příběhy obyvatel stejnojmenné čtvrti malého amerického města Cedar Rapids, ve kterém se před sto padesáti lety usídlili Češi. Tvůrci inscenace si položili otázku, kde se nachází hranice mezi lpěním na svých vlastních kořenech a ochotou pochopit kulturní dědictví souseda ze zcela jiného konce světa.

Přední divadelní režisér, reformátor hudebního divadla, skladatel, tvůrce instalací a pedagog Heiner Goebbels vystoupí v rámci Akcentu 14. listopadu se svou přednáškou Explain nothing. Put it there. Say it. Leave. - Theatre as experience. (Nic nevysvětluj. Ukaž to. Řekni to. Odejdi. – Divadlo jako zážitek.)

Ukrajinka Olja Mychaljuk zkoumá ve své inscenaci Máta příčiny nenávisti mezi obyčejnými lidmi ve své zemi. V srpnu roku 2014 navštívila tato ukrajinská umělkyně přátele v okupovaném městě Alčevsk uprostřed Donbaské oblasti. Výbuch na nádraží Debalcevo jí znemožnil návrat zpět do Kyjeva. Zážitky z nedobrovolného pobytu ve válečné zóně zpracovala do představení, které kombinuje dokumentární divadlo s výtvarnou instalací. Provede jej 17. listopadu.

Členové britské skupiny Forced Entertainment pod vedením Tima Etchellse v Praze uvedou 18. a 19. listopadu inscenaci The Notebook na základě románu Agoty Kristof Velký sešit. Co má společného divadelní adaptace románu s dokumentárním divadlem? Příběh dvou chlapců, kteří mají být ochráněni před hrůzami války a nejsou chráněni před vlastní krutostí, vyjadřuje základní a prostupující téma letošního Akcentu: Kde se rodí zlo?

V představení Made in Macau 2.0 budou 19. a 23. listopadu dokazovat mladí tvůrci Teng Teng Lam a Kevin Chio, jak v jejich zemi pod nadvládou komunistické Číny postupně mizí kulturní i morální hodnoty.

Umělci ze Státního divadla z Karlsruhe si položili otázku, proč jejich předchůdci za Třetí říše přijali jako normu zmizení svých židovských kolegů. Představení Stolpersteine Staatstheater / Kameny zmizelých. Staatstheater uvede Akcent společně s Pražským divadelním festivalem německého jazyka 21. a 22. listopadu.

Představení In Spite of Wishing and Wanting vzniklo ze spolupráce vlámského choreografa Wima Vandekeybuse a amerického hudebníka Davida Byrnea (ex-Talking Heads). Choreografie v době svého uvedení v roce 1999 vyvolala obrovský rozruch. Podle Jany Svobodové získala nyní v kontextu evropských událostí novou aktuálnost a proto bylo představení souboru Ultima Vez do programu zařazeno. K vidění bude ve finále festivalu ve dnech 24.-27. listopadu.

Kompletní program festivalu Akcent a další informace najdete na webových stránkách Divadla Archa.