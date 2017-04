Dívky plavou ve vodárně. Gebauerův zázrak v Opavě

Někdy kolem takových drobných staveb nebo prvků chodíme takřka denně, ale už jsme je přestali vnímat. Všimli jste si třeba takzvaných hydrometeorologických sloupků na Vítězném náměstí v Praze-Dejvicích nebo před pražským Masarykovým nádražím? Stojí tam dosud už od roku 1914, celé zaprášené a nefunkční, přitom by je stačilo vyčistit a do nik vložit hodiny, teploměr a tlakoměr – a mohly by dál plnit svůj původní účel.



Dalším příkladem jsou malé domečky – dřevěné trafiky, které se stavěly po vzniku Československa pro válečné invalidy. Jedna dodnes stojí poblíž kostela sv. Norberta v pražských Střešovicích, jiná – trochu modernější – vyplňuje část průchodu na nároží Spálené a Lazarské ulice. Kdysi se v ní prodávaly kolky na soudní spisy, neboť je nalepena na justiční palác.

Ve Stromovce jsou zase ventilační litinové sloupky, které zřejmě stále slouží k odvětrávání kanalizační stoky. Jen by bylo potřeba je očistit a nakonzervovat. To jsou příklady takzvané drobné architektury, jež ovšem spoluvytvářejí genia loci dané lokality. Bohužel jsme na ně ale poněkud zapomněli.



Proto stojí za zaznamenání případy, kdy najdou tyto drobné stavby nebo prvky někoho, kdo je opraví, obnoví jejich původní funkci nebo v nich naopak zřídí třeba malou kavárnu, občerstvení či netradiční výstavní síň s prostorem pro přednášky. Čerstvě je to i případ bývalé vodárny v areálu nádraží Opava-východ. Býval to již nefungující zdevastovaný objekt mezi kolejištěm a silnicí. Byl tak nenápadný, že si ho nikdo po léta nevšímal, a proto zřejmě přežil až do dnešních dní. V roce 2011 se rozhodlo nádraží vodárnu jako nepotřebný majetek prodat. Nový majitel firma Unicont Opava, s. r. o., se rozhodl věž opravit a využít ke kulturním účelům.

Gebauer uvnitř i venku

Samotná stavba vznikla v roce 1892 a byla vlastně typovou záležitostí – podobné zařízení stálo v každé stanici Ferdinandovy severní dráhy, k níž patřila i odbočka ze Svinova do Opavy. V patře byly umístěny ocelové nýtované nádrže, z nichž se z osmimetrové výšky samospádem dostávala voda k lokomotivám. V roce 1941 byla vodárenská věž přestavěna, zvýšena a doplněna o kotelnu s uhelnou a továrním komínem.

S rekonstrukcí se pak začalo v roce 2011. Nejdříve vznikl za podpory Státního fondu kultury projekt pražského ateliéru Casua, vedeného architektem Olegem Hamanem. Jeho součástí bylo odstranění bezcenných novodobých přístaveb, vyčištění a úprava prostoru. V bývalé kotelně tak vznikla kavárna a přednáškový sál, na střešní terase zase místo pro letní expozice a počítá se i s kinem. Do krychle o straně osm metrů, která tvoří spodní část věže, pak byla nainstalována stálá expozice plastik známého výtvarníka a emeritního profesora UMPRUM Kurta Gebauera.

Tento představitel nové figurace a takzvané české grotesky pochází z Hradce u Opavy a v regionu vytvořil řadu děl. V Opavě například sochu běžící dívky před Domem umění (naštěstí marné byly kdysi snahy bolševiků ji odstranit, neboť svou prostou poetikou nezapadla do trendu budovatelských pomníků) nebo čtyř obřích bronzových opeřenců na Ptačím vrchu, kteří otáčejí hlavami a sledují, co se v městském parku odehrává. Gebauerovy hlavy najdeme i v opavském pivovaru, transformovaném architekty Jaroslavem Šafrem a Oldřichem Hájkem na obchodní centrum.

Nyní tedy mohou návštěvníci nádražní vodárny spatřit různé Gebauerovy sochy, a to uvnitř věže, na terase nebo na komíně. Krom již zmiňovaného přednáškového sálu, kavárny a kina by v budoucnu měl ještě přibýt skleněný výtah a upraveny budou i prostory ve dvou horních patrech věže. Na kulturním programu bude rovněž spolupracovat Institut fotografie Slezské univerzity. První etapa prací byla dokončena v loňském roce a hned získala zvláštní cenu poroty v soutěži Best of Reality.

Kdo se rozhlédne

V Opavě a okolí jsem měl možnost jako člen poroty soutěže o nejlepší stavbu regionu vidět i další zajímavosti – od univerzitní knihovny, nemocničního pavilonu a rodinných domů až po invenční interiér obchodu s oční optikou, šatny sportovního oddílu či úpravu návsi. Kvalita této přehlídky o cenu světoznámého opavského rodáka a člena vídeňské Secese Josepha Marii Olbricha byla vysoká a některé ze zajímavých realizací si v této rubrice ještě připomeneme.

V regionu se však krom staveb nachází také jedna z nejpůsobivějších alejí na našem území – spojuje obce Radkov a Dubová a tvoří ji staleté lípy. Úzká silnice, sevřená mezi nimi, není právě vhodná pro rychlou jízdu, a objevily se tak názory, že by se stromy měly raději vykácet. Naštěstí zvítězil zdravý rozum a nová silnice snad povede jinudy.

Prakticky kdekoli je stále řada míst a objektů, které stojí za záchranu. Stačí se jen rozhlédnout...