Volební místnosti budou otevřeny od 08:00 do 14:00. Pak volební komisaři začnou hlasy sčítat. Výsledky bude následně Český statistický úřad zveřejňovat na www.volby.cz. Podle zkušeností z minulých voleb by mohly být kompletní výsledky známy do tří hodin po uzavření volebních místností.

První volební kolo vyhrálo hnutí ANO, která má své kandidáty ve 14 obvodech. ČSSD má své nominanty v devíti obvodech stejně jako KDU-ČSL. Občanští demokraté se do finále dostali v pěti obvodech. Starostové mohou získat čtyři senátory, TOP 09 tři, KSČM jednoho.

Mezi finalisty je 11 žen, v žádném z obvodů nestojí proti sobě. Pokud by vyhrály všechny, počet senátorek by mohly zvýšit na 25. Křeslo v horní komoře ovšem obhajují Alena Dernerová (za Severočechy.cz), Dagmar Terelmešová (ČSSD), Veronika Vrecionová (ODS) a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (za Nestraníky). Ze senátorů má šanci obhájit mandát deset jejich kolegů včetně místopředsedy horní komory Zdeňka Škromacha (ČSSD), místopředsedy ODS Miloše Vystrčila nebo starosty Božího Daru Jana Horníka (za STAN).