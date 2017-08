Do Akropole dorazí newyorkská indie elektronická dvojice Phantogram

PRAHA Jejich hudba se objevila v soundtracku k filmu Hunger Games nebo ve videohře FIFA 17. Newyorkská indie elektronická dvojice Phantogram - Sarah Barthelová a Josh Carter - odehraje svůj první český koncert a představí loňské album Three. Už v úterý 22. srpna vystoupí v pražském Paláci Akropolis.

Sarah Barthelová a Josh Carter své první nahrávky rozdávali zdarma na ulici. Carter tehdy náhodným kolemjdoucím říkal: „Jsou na tom dvě písničky, poslechněte si to. Když budete chtít, klidně to použijte jako podtácek.“ Hrát začali už v roce 2007, proslavili se ale až o několik let později. Největšího rozmachu se tak dočkali po necelé dekádě.



Do pořadu si je pozval i Jimmy Fallon či Jimmy Kimmel, do povědomí se zapsali také díky soundtracku k filmu Hunger Games nebo ve videohře FIFA 17.

Dvojice Phantogram si ráda pohrává s různými žánry. Čerpají například z rocku, popu, hip-hopu, ale třeba i elektroniky. Každý z hudebních stylů tvoří zhruba stejnou část jejich hudební tvorby.

Zejména třetí desku představí již v úterý v pražské Akropoli. V roli předskokana se pak objeví lokální elektronický projekt Zagami Jericho.