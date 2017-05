Do lékáren míří nové konopí. Cena ale požene pacienty na černý trh, míní odborník

Situaci s chybějícím léčebným konopím, které ulevuje od silných bolestí až stovce pacientů v Česku, řešil vážně i premiér Bohuslav Sobotka s týmem expertů pod vedením Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila.

Schůze poradců

Schůzi členů z vládní rady pro koordinaci protidrogové politiky, která se konala zhruba před dvěma týdny, se zúčastnil také Tomáš Zábranský z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze.

Ačkoli bylo do České republiky podle informací, které poskytlo ministerstvo zdravotnictví, z Holandska dovezeno 2 000 gramů konopí pro léčebné použití, situace je podle něj i nadále alarmující.

Jen pro představu: zřejmě nejznámější česká pacientka užívající léčebné konopí Martina Kafková, která podává žalobu na VZP kvůli odmítnutí žádosti o individuální hrazení léčivé látky, denně používá až šest gramů konopí. Jen pro ni by tak zásoby dovezené do Česka stačily na necelý rok.

Drahé léčebné konopí dovezené z ciziny navíc není podle Zábranského dlouhodobým řešením. Dosud mu navíc nebyl vystaven potřebný certifikát, a tak jsou regály i nadále prázdné.

Problematická navíc bude cena konopí dovezeného ze zahraničí. „Konopí nebude stát sto korun za gram, jako stálo to domácí, ale spíše 300 nebo 350 korun. Nedosáhne na něj tak ani těch několik desítek movitějších pacientů, kteří se dosud legálně léčili konopím, vypěstovaným slušovickým Elkoplastem, a prodávaným za cenu kolem 100 korun za gram,“kritizuje Zábranský.

Dodavatel neznámý

A pokračuje: „Po invalidech budou i práceschopní pacienti odkázáni na černý trh – jednou nohou v kriminále a druhou na jednotce intenzivní péče, protože konopí z černého trhu nesplňuje základní parametry léčiva – především je v něm řada škodlivin.“

Úřady – konkrétně pak Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a ministerstvo zdravotnictví – navíc k dovezeným dodávkám konopí pro léčebné účely nesděluje žádné bližší informace. Prý jimi ani nedisponují. Není tedy jasné, o jaké druhy konopí jde, ani která firma je dovezla. „Podle mých informací to nicméně není nikdo z dosavadních dovozců,“ uvedl Zábranský.

SÚKL se odpovědi vyhýbá. „Dovoz konopí pro léčebné použití ze zahraničí nespadá do gesce SÚKL, proto k němu nemáme více podrobností. K dispozici však máme informace o tom, že zahraniční konopí bylo do České republiky skutečně dovezeno a nyní se čeká jen na certifikát kvality, který by měl být dostupný během první poloviny měsíce května. Poté může toto konopí zamířit do lékáren,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Lucie Přinesdomová.

Zda se tak již stalo, v následujících dnech neuvedla. „Žádné aktuální informace ohledně certifikátu zatím bohužel nemáme,“ sdělila stručně mluvčí. Podobné vyjádření poskytl také resort Miloslava Ludvíka (ČSSD). „Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje informací, kdy se má konopí pro léčebné použití objevit v lékárnách, ani jaká bude jeho cena,“ uvedla Štěpánka Čechová.

Situace s nedostatkem léčebného konopí od počátku února, kdy zásoby došly, ukazuje i na systémovou chybu. Státní ústav pro kontrolu léčiv totiž dosud nesehnal českého dodavatele. Dosavadní tendry nikdo ze zájemců podle jeho kritiků ani nemohl splnit.

Podle Zábranského se situace nezlepší ani v případech, kdy SÚKL dodavatele vysoutěží. Pro pacienty prý bude léčebné konopí i tak finančně nedosažitelné. „Cena jejich lékařskou vědou indikované dávkování konopí nejméně dvojnásobně převyšuje jejich čistý příjem, i když bude stát ‚jen‘ stovku za gram,“ tvrdí Zábranský.



Odborník vidí za stávající situace jediné možné řešení. „Pacienti, kterým bude léčbu konopím jednoznačně indikovat jejich odborný lékař, by měli neprodleně zažádat o individuální úhradu podle paragrafu 16 zákona o zdravotním pojištění. Tyto žádosti by měla VZP a ostatní pojišťovny posuzovat významně objektivněji než dosud – tedy nejen s ohledem na vlastní kapsu, ale především s ohledem na zdraví a prospěch pacientů,“ dodává.

Na bezprecedentní případ v souvislosti s takovou žádostí před nedávnem informoval server Lidovky.cz. Téměř padesátiletá Martina Kafková denně užívá léčebné konopí, aby se zbavila silných křečí a nesnesitelných bolestí. Od svých sedmadvaceti let totiž trpí roztroušenou sklerózou. Loni požádala Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o přiznání individuální náhrady této látky. Ta ovšem žádost opakovaně odmítla. Pacientka ji nyní posílá k soudu.

Pacientka s roztroušenou sklerózou Martina Kafková

Vládní poradce Zábranský pak věří i v dlouhodobější řešení. „Je tu velká šance, jak zlevnit léčebné konopí, a to pokud se stát aktivně zasadí o vývoz. Německo aktuálně chystá pilotní tendr na několik set kilogramů a během příštích tří let by mělo jít o obrovské objemy – sami Němci odhadují svou spotřebu asi na dvacet tun. V Německu je tudíž obrovský hlad po dovozovém konopí, a v dalších zemích EU tento hlad sílí rovněž,“ tvrdí.



Podle Zábranského ale exportu českého konopí brání rozpor v zákonu o omamných látkách, jenž není plně kompatibilní se zákonem o legalizaci léčebného konopí. Proto doporučuje takzvanou rychlou technickou novelu, kterou by podle něj měla sněmovna navrhnout a schválit.

„V okamžiku, kdy začnou čeští pěstitelé vyvážet stovky nebo tisíce kilogramů, cena se výrazně sníží – nejen pro Německo, ale jaksi ‚druhotně‘ i pro Česko. Nejvíce stojí postavit pěstebnu, jež by splňovala všechny náročné podmínky na rostlinné léčivo, podávané často velmi těžce nemocným lidem. Jakmile ji jednou máte, jsou už náklady na zvýšení produkce velmi nízké,“ vysvětluje Zábranský.

Nad dlouhodobými plány by se podle něj měli společně sejít zástupci ministerstva zdravotnictví, ministerstva zemědělství a ministerstva průmyslu a obchodu. „Pokud se máme pohnout dále a neztrácet konkurenční výhodu, jíž navzdory všem zdržením dosud oproti většině zemí EU i globálně máme, musí mluvit jedním hlasem a konat v dokonalé shodě,“ tvrdí.

Podle informací serveru Lidovky.cz bude situaci premiér řešit i nadále. „Setkání premiéra s ministrem zdravotnictví Ludvíkem a národním protidrogovým koordinátorem Vobořilem se uskuteční v následujících dnech,“ uvedl mluvčí vlády Martin Ayrer minulý pátek. Již v minulosti mluvil se svým izraelským protějškem.