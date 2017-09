Do Česka přijede italský premiér, i přes spory o migranty. Bude se jednat o Libyi

Praha „Nepoučujte nás,“ vzkazoval kvůli přístupu k migrantům italský premiér Paolo Gentiloni státům V4 včetně České republiky. Teď míří do Prahy na jednání s Bohuslavem Sobotkou.

Na konci července se předseda italské vlády Paolo Gentiloni zlobil. Rozezlil ho dopis, který vládě v Římě společně napsaly Maďarsko, Slovensko, Polsko a Česko. Země visegrádské skupiny v něm stát ležící na Apeninském poloostrově nabádaly, aby své přístavy uzavřel migrantům a naopak podpořil budování záchytných táborů pro uprchlíky v zemích ležících mimo Evropskou unii.

„Máme právo žádat solidaritu od našich sousedů a zemí, s nimiž sdílíme projekt EU. Nenecháme se poučovat,“ reagoval Gentiloni podrážděně. Poukazoval přitom na fakt, že čtyřka středoevropských zemí dlouhodobě odmítá kvóty na přijímání migrantů.

Nyní přijíždí na horkou půdu jedné ze zemí, kterou v polovině léta kritizoval. Ve čtvrtek bude na Úřadu vlády jednat se svým protějškem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Téma je jasné - migrace. Podle informací LN se bude hovor točit hlavně kolem situace v Libyi, odkud do Evropy nadále proudí migranti z převážně muslimských zemí.

Severoafrický stát patří do sféry zájmu České republiky a je jedno z témat, které by mohlo ostří vzájemného sváru poněkud otupit. Vláda totiž nedávno rozhodla o poskytnutí 24 milionů korun na fungování libyjské pobřežní a námořní stráže. Cílem je, aby co nejméně migrantů opustilo africké břehy a vydalo se na plavbu na starý kontinent.

„Tím přispíváme k řešení migrace ve Středomoří a pomáháme zejména Itálii,“ argumentoval v létě Sobotka.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek dodal, že Praha podporuje myšlenku na vybudování záchytných středisek přímo na lybijském pobřeží.

Předsedové obou vlád budou ve Strakově akademii hovořit i o výsledcích pařížského summitu z 28. srpna. Vrcholnou schůzku svolal francouzský premiér Emmanuel Macron a společně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou na ní vyzval k přísnějším a jasnějším opatřením proti nelegální migraci z Afriky do Evropy. Merkelová na summitu také uvedla, že Evropa má „humanitární odpovědnost“ bojovat proti pašerákům lidí, kteří za úplatu převážejí uprchlíky na území unie.

Z neoficiálních informací vyplývá, že dalším velkým mezinárodněpolitickým tématem schůzky Gentiloniho se Sobotkou bude napětí, které ve světě vyvolávají severokorejské jaderné zkoušky. Režim komunistického diktátora Kim Čong-una o víkendu oznámil, že úspěšně provedl test vodíkové pumy. Otřesy po výbuchu zaznamenaly Čína, Jižní Korea i Spojené státy americké.

Důležitou kapitolou jednání budou bilaterální otázky, jako je italská kandidatura do EMA (Evropské lékové agentury) a o předsednictví ve vojenském výboru Severoatlantické aliance. Premiéři by měli mluvit i o spolupráci v oblasti obrany a účasti italských firem na trhu české infrastruktury.

Sobotka a Gentiloni k sobě mají politicky blízko, neboť jsou oba sociální demokraté. Český premiér tak může návštěvu svého italského protějsku chápat i jako podporu před parlamentními volbami, které se uskuteční na konci října. Předseda římské vlády byl v Praze naposledy loni, ještě jako čéf italské diplomacie jednal rovněž o migraci.