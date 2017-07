Česko zasáhnou intenzivní bouřky. Hrozí silné nárazy větru i kroupy

PRAHA Silné bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky, ve čtvrtek zasáhnou celou republiku. Po poledni dorazí do Čech a na Českomoravskou vrchovinu, později odpoledne a večer se přesunou na Moravu a do Slezska. Výstraha na intenzivní bouřky platí pro Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj až do pátečního rána, pro ostatní regiony do čtvrteční půlnoci.

V celé zemi s výjimkou Plzeňského a Karlovarského kraje trvá až do večera také varování před vysokými teplotami, přičemž na jihu Moravy se teploty vyšplhají někde i přes 34 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav.



Zatímco hlavně ve východní polovině Česka bude ve čtvrtek vrcholit tropické počasí, v západních Čechách bude chladněji s maximy jen kolem 27 stupňů. Horké počasí postupně vystřídají bouřky s lijáky. Nejdříve zasáhnou české kraje a Vysočinu, postupně dorazí na Moravu a do Slezska, kde bude bouřková činnost doznívat ještě v noci na pátek.

„Bouřky mohou být ojediněle silné, zejména s přívalovými srážkami, v menší míře s

kroupami a silnými nárazy větru. Nejmenší pravděpodobnost výskytu silných bouřek je v západních Čechách, největší v oblasti Českomoravské vrchoviny a na Moravě,“ uvedli meteorologové.

Lidé by ve vedrech měli omezit tělesnou zátěž a vyhýbat se pobytu na přímém slunci hlavně v poledních a odpoledních hodinách, zvláště opatrní by měli být děti, starší a nemocní lidé. Děti ani zvířata nemají zůstávat ve stojících automobilech. Doporučuje se také pít víc neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu a při pobytu na přímém slunci se chránit opalovacími krémy, slunečními brýlemi a pokrývkou hlavy. Při použití klimatizace se má udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem pěti stupni Celsia.

Přívalové srážky mohou místy zatopit níže položená místa či sklepy. Vývoj a postup bouřek mohou lidé sledovat na výstupech z meteorologických radarů na stránkách ČHMÚ nebo v aplikaci chytrého telefonu či tabletu.