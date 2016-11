Do domova důchodců pro kněze ve Francii vtrhl ozbrojenec a zabil nejméně 1 ženu. Před policií utekl

Maskovaný muž podle deníku Le Dauphine Libre byl ozbrojen brokovnicí a nožem. Do domova vtrhl okolo 21.45. Na místo brzy dorazily speciální protiterotistické jednotky GIGN. Ty vnikly do domu a dostaly do bezpečí všech 59 rukojmích. Ozbrojenec před zásahem policie utekl, probíhá velká pátrací akce.



Starosta města Montferrier-sur-Lez Michel Fraysse řekl AFP, že v objektu žije zhruba 60 bývalých katolických duchovních a jeptišek působících dříve v Africe. Na místo se podle starosty sjely desítky policistů, záchranářů a hasičů



Podle zatím nepotvrzených informací jsou mrtví zaměstnanci domova - muž a žena.



Podle zdrojů agentury Reuters zatím nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o teroristický útok.