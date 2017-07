Do Hamburku se sletí ekonomičtí tygři i demonstranti s ostrými lokty

Trump u sousedů. Americký prezident Donald Trump se dnes ve Varšavě zúčastní vrcholné schůzky zemí střední a východní Evropy. Lze očekávat, že ho na státní návštěvě Polska přivítají davy příznivců, které jsou do metropole sváženi autobusy. Trump ještě před schůzkou, na níž bude Česko zastupovat předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, nejprve sejde na dvoustranném jednání s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Dá se čekat, že si budou notovat, Polsko se totiž chystá výrazně zvětšit armádu - vydává se tedy vstříc Trumpovým požadavkům na navýšení peněz členských zemí NATO na obranu.

Merkelová vs. Trump, druhé kolo? Trump se ve Varšavě zdrží jen do brzkého odpoledne. Očekává se, že kolem 13. hodiny vystoupí na náměstí Krasińských, zhruba o hodinu později pak odletí do Hamburku na summit skupiny velkých ekonomik G20, kde se setká s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Do oka si oba státníci nepadli už během prvního březnového setkání v Bílém domě a nedá se říct, že by se jejich vztahy v posledních dnech ohřívaly, spíš naopak - kancléřka v se rozhovoru pro středeční vydání týdeníku Die Zeit pustila do pohledu USA na globalizaci. Podle ní se Spojené státy dívají na světové společenství optikou vítězů a poražených. Možná se tedy zopakuje situace ze sídla amerického prezidenta, Trump Merkelové před fotografy zjevně úmyslně nepodal ruku.



Demonstranti proti tygrům. Do Hamburku kromě Trumpa a Merkelové dnes přiletí i většina dalších účastníků summitu G20. Mezi nimi budou i čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin. V pátek, ještě před zahájením hlavního programu, se přitom očekává první setkání lídrů USA a Ruska, na němž budou probírat mimo jiné situaci na Ukrajině a v Sýrii. Už dnes odpoledne pak hamburské ulice tradičně zaplní davy demonstrantů. Největší obavy vzbuzuje demonstrace levicových aktivistů s názvem Vítejte v pekle naplánovaná na čtvrtou hodinu, jejíž organizátoři dávají otevřeně najevo, že nemají s výtržnostmi problém. Lidovky.cz a Lidové noviny mají na místě fotoreportéra, budeme vám přinášet aktuální pohledy na dění v ulicích.

Bohoslužba za Husa. Češi se mezitím dál nechávají unášet svátečními letními dny. Kdo neuvízne na probíhajícím filmovém festivalu v Karlových Varech nebo na zácpách na dálnici D1, může si připomenout sváteční den na bohoslužbě při příležitosti 602. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa v Betlémské kapli, která začne v 15 hodin. Bohoslužby a oslavy k výročí českého kazatele se chystají ale i v dalších českých městech.