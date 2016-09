Do Německa loni přišlo o 210 tisíc běženců méně, než původně uváděných 1,1 milionu

Migranti v registračním táboře (Erding u Mnichova). | foto: Reuters

BERLÍN Do Německa loni přišlo 890 tisíc uprchlíků, ne dosud mylně uváděných 1,1 milionu. Novinářům to v pátek v Berlíně řekl německý ministr vnitra Thomas de Maiziére, podle něhož byla v předchozí statistice řada uprchlíků zahrnuta opakovaně. Letos zatím do Německa dorazilo 210 tisíc běženců.

De Maiziére v pátek vyjmenoval kroky, které vláda od loňského léta učinila, aby lépe zvládala příliv uprchlíků a také jejich registraci. Zmínil například změny ve Spolkovém úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) nebo vytváření centrálních registrů. „Po tom všem vám dnes chci sdělit, že v roce 2015 do Německa přišlo 890 tisíc lidí hledajících ochranu,“ konstatoval.

Většina uprchlíků chce vydělávat na sociálních dávkách, říkají v průzkumu Němci Drtivá většina z nich - 820 tisíc - je podle ministra zanesena v centrálním registru. Zaregistrováno bylo také dalších 50 tisíc běženců, kteří ale dále v azylovém řízení nepokračovali. Z velké většiny podle de Maiziérea nejspíš z Německa odešli. Žádost o azyl podle něj nemohlo podat asi 20 tisíc mladistvých uprchlíků, kteří do Německa přišli bez doprovodu. Zhruba stejný počet mladistvých běženců bez rodičů už žádost podal. I 890 tisíc běženců je podle ministra velmi vysoké číslo, které se však díky nasazení úřadů i obyvatel podařilo z velké části zvládnout. „Jsme ale zajedno v tom, že se situace z loňského podzimu nesmí opakovat,“ poznamenal.