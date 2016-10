Do Prahy míří hudební hvězdy: vystoupí PJ Harvey, Paul Simon, The Cure i Justin Bieber

I přes růst honorářů se pořadatelé snaží již několik let držet vstupné na minimální možné hranici. Některé koncerty proto nejsou bez sponzorů vůbec realizovatelné. Průměrné ceny lístků na největší hudební hvězdy se pohybují od 1090 do 2190 korun. Fanoušci takovou částku zaplatí i za umělce, kteří v tuzemsku vystupují opakovaně. Například koncert Bryana Adamse ve středu navštívilo 11.000 lidí. „Návratnost finančních prostředků je případ od případu jiná. Někdy stačí návštěva 8000 lidí, někdy je málo 12.000 návštěvníků,“ uvedl pro ČTK zástupce Live Nation Petr Novák.



Respektovaný zpěvák, skladatel a kytarista Zucchero vystoupí 12.října po pěti letech v Praze ve Foru Karlín. O den později na stejném místě představí britská alternativní hudebnice a básnířka PJ Harvey své nové album The Hope Six Demolition Project.

Paul Simon

Americký zpěvák a skladatel Paul Simon odstartuje 17. října v pražské O2 areně své evropské turné, které doprovází vydání jeho nového studiového alba Stranger to Stranger. Skupiny The Cure a Slade zahrají v Praze shodně 22. října. Zatímco za skladbami ze sedmatřicetileté kariéry The Cure se jejich příznivci vydají do O2 areny, vůdčí představitelé glamrocku Slade nabídnou své letité hity ve Velkém sále Lucerny.

Sérii velkých listopadových koncertů odstartuje svým prvním vystoupením v Česku v pražské O2 areně zpěvák Rod Stewart, který přiveze také hity Da Ya Think I’m Sexy, The First Cut is the Deepest a Sailing. „Kmotr elektronické hudby“ Jean-Michel Jarre se v letošním roce po šesti letech vydal na světové turné, které 8.listopadu zasáhne i O2 arenu. Stejný večer si pro vystoupení ve Foru Karlín vybrala londýnská formace Placebo slavící 20 let od vydání svého debutového alba.

Justin Bieber.

Mladí příznivci kanadského zpěváka Justina Biebera se dočkají svého idolu 12. listopadu v O2 areně. Americká rocková kapela Pixies vystoupí 17. listopadu v pražském Fóru Karlín, kde představí novou baskytaristku Paz Lenchantinovou a nové album Head Carrier.

Hned tři koncerty zahraničních hvězd jsou v Praze naplánované na 26. listopad. Ve Foru Karlín zahraje britská kapela Bastille, v Malé sportovní hale poprvé pražskému publiku zazpívá mladý hudební talent Tom Odell a s doprovodnou kapelou nabídne v O2 areně své hity skladatel, zpěvák a klavírista Elton John.

Na velký popový koncert mohou zájemci vyrazit i v prosinci. Finská zpěvačka Tarja Turunenová známá ze svého působení ve skupině Nightwish zazpívá 1. prosince v pražské hale Forum Karlín a 3. prosince ve zlínské hale Euronics. Dva koncerty ve Foru Karlín 7. a 8. prosince nabídne francouzská zpěvačka Zaz, která poté 10. prosince také zamíří do Zlína. Idol dívčích srdcí a držitel Grammy za nejlepší latinské popové album Enrique Iglesias vystoupí 18. prosince v pražské Tipsport Aréně.