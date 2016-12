Turné začne 27. května 2017 v Dublinu a zastaví se v osmnácti evropských městech, mezi kterými nebude chybět Londýn, Paříž, Madrid, Vídeň, Kodaň, Praha a mnoho dalších. Turné bude dále pokračovat do Severní Ameriky a Kanady. Předprodej vstupenek pro Evropu a Kanadu začíná v pátek 9. prosince.

Na koncertní turné Not In This Lifetime Tour se v roce 2016 prodalo více než 2 miliony vstupenek a stalo se letošním nejúspěšnějším rockovým turné. Kapela Guns N’ Roses během méně než dvou měsíců kapela vystoupila na pětadvaceti koncertech v Severní Americe a následně absolvovala sérii patnáct vyprodaných koncertů v Jižní Americe.

Guns N’ Roses, jejichž začátky sahají do roku 1985, se nesmazatelně zapsali do rychle se rozvíjející rockové scény v Los Angeles. Dva roky po svém vzniku zaujali celý svět svojí nahrávkou Appetite for Destruction, která se stala nejprodávanějším americkým debutem všech dob a které se po celém světě prodalo více jak 30 milionů kopií. V roce 1991 následovala sedminásobně platinová alba Use Your Illusion I a Use Your Illusion II, která krátce po vydání obsadila první dvě příčky žebříčku Billboard Top 200. V průběhu uplynulého desetiletí Guns N’ Roses vyprodávali koncerty a byli hvězdami festivalů po celém světě, kde vystupovali na podporu platinové nahrávky Chinese Democracy.



Guns N’ Roses doposud vydali 6 studiových nahrávek a jsou jednou z nejdůležitějších a nejvlivnějších kapel v hudební historii a v rámci svých koncertů nadchli miliony fanoušků po celém světě.

Guns N’ Roses vystoupí v sestavě: Axl Rose (zpěv, piano), Duff McKagan (basa), Slash (sólová kytara), Dizzy Reed (klávesy), Richard Fortus (rytmická kytara), Frank Ferrer (bicí) a Melissa Reese (klávesy).