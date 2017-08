31 stran. Do sněmovních voleb se letos přihlásilo více subjektů než minule

PRAHA Do říjnových voleb do Poslanecké sněmovny se přihlásilo 31 volebních uskupení. Je jich o sedm více než při minulých, předčasných volbách v roce 2013. Vyplývá to ze zjištění na krajských úřadech a pražském magistrátu, kde volební uskupení mohla do úterních 16:00 nominovat své adepty na poslance. Podobně jako v minulých letech ne všechny strany přihlásily své kandidáty ve všech krajích.

Největší výběr by měli mít voliči v Praze, kde bylo předloženo 29 kandidátek - o osm více než před čtyřmi lety. Ve Středočeském kraji kandiduje 26 seskupení. V Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském, Plzeňském, Jihočeském a Ústeckém kraji si lidé budou vybírat z 25 uskupení.



Na Vysočině a ve Zlínském kraji se k volbám přihlásilo 24 uskupení, v Pardubickém a Libereckém kraji 23 kandidátek, v Královéhradeckém o jednu méně. Nejmenší výběr budou mít v Karlovarském kraji, kde se nominovalo 20 volebních stran.

Platit to bude v případě, že podané kandidátní listiny budou vyhovovat požadavkům volebního zákona. Krajské úřady a pražský magistrát o registraci kandidátek rozhodnou nejpozději 1. září. Volby se uskuteční 20. a 21. října.