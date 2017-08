Do ‚válečné zóny‘ na Praze 1 pustíme i ženy, oznámil radní změnu v antikonfliktním týmu

PRAHA Antikonfliktní tým, který dosud čítal dvanáct mužů, od září znovu vyrazí do pražských nočních ulic v centru metropole, aby dohlížel na dodržování klidu a pořádku před bary, ze kterých zákon vyhnal kuřáky. Čeká jej ale jedna významná novinka - nově jej doplní čtyři ženy. „Takový tým bude působit vyváženěji a bude mít pravděpodobně i lepší vyjednávací schopnosti,“ říká radní městské části Praha 1 pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality Ivan Solil (ČSSD).

Čtyři tříčlenné týmy prozatím působily ve vytipovaných ulicích Starého města od 18. května do konce června. Podle představ vedení Prahy 1 měl antikonfliktní tým složený z členů bezpečnostní agentury BSB Professional service, která se specializuje na ostrahu společenských a kulturních akcí, usměrňovat hloučky lidí před bary a hospodami.

Radnice první městské části tím reagovala na zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjednodušeně nazývaný jako „protikuřácký zákon“, který začal platit posledním květnovým dnem.



Osm mužů, čtyři ženy

Na období letních prázdnin však členové antikonfliktního týmu dostali volno. Do centra metropole se znovu vrátí v září. A to v novém složení i v jiném úboru. Modrou místo černé oblékne nově osm mužů, s nimi také čtyři ženy. Každý ze čtyř týmů se nyní bude skládat ze dvou mužů a jedné zástupkyně jemnějšího pohlaví.

„Bude lepší, když mezi členy týmu budou i ženy. Takový tým bude působit vyváženěji a bude mít pravděpodobně i lepší vyjednávací schopnosti. Rozhodli jsme se tuto variantu vyzkoušet a věříme, že to přispěje k pozitivnějšímu vnímání celého týmu. Mezi nočními návštěvníky ulic Starého města jsou přece i ženy a pro ty bude asi příjemnější – a v koncovce i efektivnější -, upozorní–li je slušně a přátelsky na platnost vyhlášek v ulicích příslušnice jejich vlastního pohlaví,“ vysvětlil pro Lidovky.cz rozhodnutí radní Ivan Solil, který má coby zastupitel na starosti otázky bezpečnosti a prevence kriminality.

Antikonfliktní tým.

Členové radnice nasazení žen zvažovali již dříve. „Trochu jsme se toho ale báli - přeci jen jsme nevěděli, jestli je do válečné zóny pustit. Sám jsem tam strávil řadu nocí a mohu říci, že jde o nejvyšší míru brutality, a to nejen verbální. Na druhou stranu jsme ale došli k tomu, že by ženský prvek mohl otupit některé hrany. V ulicích se navíc vyskytuje řada opilých žen, i proto by to mohlo lépe fungovat,“ sdělil Solil.



Radní několikatýdenní působí týmu důkladně analyzovali. „Z hlediska funkčnosti týmu, okolnostmi na místě a počtu strážníků se ukázalo něco, co se vůbec neliší od našich předpokladů. Věděli jsme, že pár lidí nenapraví to, co se na Praze 1 v nočních hodinách děje celé roky a týdny. Proto jsme to také pojali jako službu občanům. Jde vlastně o projev zoufalství, plynoucí z toho, že stavy strážníků dlouhodobě klesají a policisté mají svoje starosti kvůli boji se zločinem,“ vysvětlil Solil.

Kritika kvůli vzhledu i komunikaci

Na projekt Prahy 1 se již delší dobu snáší kritika. Zaznívá především na sociálních sítích. Negativní reakce vyvolává zejména vzhled najatých mužů i to, že nejsou „klasickými“ strážci veřejného pořádku. Členové týmu nemají žádné pravomoci, jejich jedinou zbraní je komunikace.

I proto na ně reagují lépe cizinci neznalí zdejších poměrů. Problém pak ale představuje jazyková vybavenost - většina z nich ovládá třeba jen jeden cizí jazyk. Většinou jde o angličtinu.

Radnici ke změně složení týmů přivedly právě reakce některých lidí, kterým se práce antikonfliktního týmu úplně nepozdává. Tým tedy nově přibere ženy a celkově změní image, která má podle radního silný psychologický rozměr v jednání s lidmi narušujícími pořádek.

„Kritika, kterou jsme samozřejmě důkladně studovali, ale pochází zejména od těch, kteří se v lokalitě baví v nočních hodinách. Příhodnější výraz by byl, že v této lokalitě ‚kalí‘,” vysvětluje vzápetí Solil, proč nebere všechny komentáře vážně. „Někdy jde také o skoro až filozofické úvahy o svobodě podnikání,“ dodal.

Oficiální cestou pak přišla radnici jen jedna stížnost. Týkala se prý urážek a vyhrožování ze strany jednoho člena antikonfliktního týmu. „Nařčení ale stěžovatel stáhl poté, co jsme s ním začali komunikovat. Byl to spíše takový výsýtřel do tmy,“ uklidnil Solil.

Za důležitější navíc radnice považuje reakci tamních obyvatel. „Zatímco obyvatelé Prahy 1 nám většinou spíše děkovali za projevenou snahu vyhrocenou situaci v nočních ulicích Starého města řešit, návštěvníci barů a hospod, pocházející z jiných městských částí a měst, týmy často zcela nesmyslně kritizovali. Já to chápu, nelíbilo se jim asi, že je někdo upozorňuje na to, co se smí a nesmí ve chvílích jejich odpočinku a zábavy. Je přece příjemnější pít venku na ulici před hospodou s cigaretou v ruce a užívat si vlahý večer než sedět uvnitř, kde si navíc zapálit cigaretu už nesmí,“ uvedl Solil.

Letní volno

V červenci a srpnu tým vůbec nefungoval. Od května jinak fungoval vždy od čtvrtka do soboty. „Mne samotného tento ‚výpadek‘ velmi trápil, ale je potřeba si uvědomit dvě věci. Je to služba občanům Prahy 1, zejména dětem a starším dětem. Zjistili jsme, že právě v těchto měsících rodiny s dětmi často odjíždějí. Je to samozřejmě i otázka peněz. Celkové náklady činily přes 500 tisíc na tři měsíce,“ sdělil radní pro bezpečnost a prevenci kriminality.

V průběhu dalších dní se ukáže, zda bude pro Prahu 1 služby poskytovat agentura BSB Professional service. „Smlouva je platná do konce září, pokud pojedeme znovu, musíme soutěžit,“ sdělil Solil.

Týmy budou stejně jako v květnu a v červnu procházet ulicemi Dlouhá, V Kolkovně, dále v ulicích Dušní, Kozí, Masná, Jakubská a Malá Štupartská, kde je situace s rušením nočního klidu dlouhodobě nejhorší. Své pravidelné pochůzky budou vykonávat vždy od jedenácté hodiny večerní do čtyř do rána, a to tři dny v týdnu – vždy ve čtvrtek, pátek a sobotu.