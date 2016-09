Koněšínské zdobí ochota pomáhat

Koryto řeky lemují příkré zalesněné stráně, které jsou místy až 100 metrů vysoké. Krásu přehrady samotné dále umocňují zříceniny dvou středověkých hrádků – Kozlova a Holoubka. Místní si přehradu cení jako přírodní památku a ideální místo k odpočinku. Mnozí navíc tento ráj rybářů využívají k pěstování svého koníčku.

Koněšín byl už ve středověku důležitou obchodní křižovatkou na cestě z Brna do Jihlavy a dále do nitra Čech. Chuť setkávat se a vést pestrý společenský život místním obyvatelům vydržela až do dneška. Pravidelně tak pořádáme celou řadu pohybových i kulturních aktivit, máme vlastní keramický a výtvarný ateliér a své dlouholeté tradici zůstává věrný i místní ochotnický spolek. Koněšínské navíc zdobí to, že jim nechybí ochota, když je někde potřeba podat pomocnou ruku. Pomáhali tak například obcím, které v minulosti zasáhly povodně. Pravidelně navštěvují osamělé seniory při příležitosti jejich narozenin a pořádají společná setkání seniorů tří sousedních obcí – Koněšín, Kozlany a Třesov.

Dobrovolníky ochotné pomáhat nám nabízejí také firmy s nedalekými provozy. Příkladem je Jaderná elektrárna Dukovany ze Skupiny ČEZ, kde pracuje i několik našich obyvatel. Díky firemnímu dobrovolnickému programu Čas pro dobrou věc nám energetici už několik let pomáhají před prázdninami čistit břehy Dalešické přehrady, aby turistům v letní sezóně nic nerušilo pohled na tuto přírodní krásu. Letos se jich sešlo pětadvacet a spolu se členy Tělovýchovné jednoty v Koněšíně pročistili oblast přehrady od Koněšína, přes Kozlany až po obec Třesov. Celkem nasbírali a odvezli desítky pytlů s různým odpadem a přispěli tak k ochraně přírody i lepšímu a bezpečnějšímu životu zdejších ohrožených druhů zvířat, jako jsou některé druhy čápů, volavek, labutí, orlů nebo divokých kačen.