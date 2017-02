‚Jsme v neustálém kontaktu’. Jak Novákovi motorkáři informovali o ‚nápravě‘ exsenátora

Nenamáhali se ani kopírováním jako v některých předchozích zprávách o životě exsenátora Alexandra Nováka, nyní stíhaného v aktuální rozsáhlé kauze ROP Severozápad.



K tomu, aby mohl být Novák v roce 2015 podmínečně propuštěn z vězení, stačila motorkářům z mosteckého sdružení Gryphons pouhá tři potvrzení o jeho dobrém chování. Všechna se navíc vztahovala k obci Želenice, kde je starostou právě předseda motorkářského spolku Jan Zálešák. Šlo například o Novákovo zapůjčení pípy a čtyřkolky na dětskou akci či o pomoc při organizaci tradiční Neckyády v Želenicích.



Jenže Okresní soud v Chomutově, který exsenátora na „záruku“ od Gryphons propustil, si nakonec musel informace ohledně toho, co Novák na svobodě dělá a jak pokračuje jeho „začleňování“ do společnosti, shánět sám.

Od poloviny loňského května se motorkářské sdružení odmlčelo. Z jakého důvodu, nechtěl jeho šéf vysvětlit. „Nebudu se k tomu nijak vyjadřovat,“ odmítl Zálešák záležitost poté, co byl Novák zadržen v Německu, jakkoli komentovat.

Přehled následujících osmi zpráv, které sdružení soudu zaslalo, získal server Lidovky.cz na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

13. července 2015

„Pan Alexander Novák se od 7. 5. 2015 pravidelně účastní našich klubových dnů, kde se setkává se všemi členy našeho sdružení. Tyto klubové dny se konají 1x v týdnu. Mimo to se aktivně účastnil všech našich veřejných akcí, které jsme organizovali jak pro své členy, tak pro širokou veřejnost. S panem Alexandrem Novákem jsme tak v neustálém kontaktu a dohlížíme na jeho začlenění do společnosti. Někteří členové jsou s panem Novákem v denním kontaktu. Minimálně 1x týdně všichni členové našeho sdružení.“

26. srpna 2015

„O plánovaných cestách do zahraničí pana Alexandra Nováka víme a však jsme netušili, že bychom Vás měli informovat. Nicméně v této prosbě neshledáváme žádný problém a informace vám poskytneme. V průběhu 34. - 35. týdne si pan Alexandr Novák plánuje týdenní dovolenou v Chorvatsku.“

14. září 2015

„Tímto vás sdělujeme, že pan Alexander Novák plánuje od 2. 10. 2015 do 4. 11. 2015 služební cestu do USA, státu Florida.“



29. října 2015

„Tímto Vás podáváme zprávu o prodloužení služební cesty pana Alexandra Nováka, nar. 11. 2. 1956 konané v USA, státu Florida. Služební cestu pan Alexandr Novák ukončí 10. 11. 2015.“

30. prosince 2015

„Tímto podáváme zprávu o služební cestě do USA pana Alexandra Nováka, nar. 11. 2. 1956 od 6. 1. 2016 do 6. 3. 2016.“

4. března 2016

„Tímto podáváme zprávu o prodloužení služební cesty do USA pana Alexandra Nováka, nar. 11. 2. 1956 do 21. 3. 2016.“

21. března 2016

„Tímto podáváme zprávu o prodloužení služební cesty do USA pana Alexandra Nováka, nar. 11. 2. 1956 do 28. 3. 2016.“

16. května 2016

„Tímto podáváme zprávu o spolupráci s panem Alexandrem Novákem XXXX, který byl podmíněně propuštěn 7. května 2015. Pan Alexandr je stále zaměstnán XXXX, 430 01 Chomutov. Během tohoto měsíce si začne vyřizovat předčasný důchod. Pan Alexandr Novák se pravidelně účastní všech našich veřejných akcí, které organizujeme jak pro své členy, tak pro širokou veřejnost. S panem Alexandrem Novákem jsme tak v neustálém kontaktu a dohlížíme na jeho začlenění do společnosti. Někteří členové jsou s panem Novákem v denním kontaktu. Minimálně 1x týdně všichni členové našeho sdružení.“

Třebaže spolek poslal soudu zprávu o kontaktu s Novákem k pátému měsíci loňského roku, tedy tak, jak se se soudem předem domluvil, z přehledu všech zpráv od Gryphons, které má server Lidovky.cz k dispozici, je patrné, že intenzita hlášení zeslábla. Zatímco v roce 2015 členové spolku poslali pět zpráv, loni podali hlášení už jen třikrát, přičemž poslední informace poskytli k 17. květnu 2016.

Ačkoli z oficiálních zpráv pro soud se o Novákovi a jeho životě na svobodě dalo dozvědět jen málo, více bylo možné vysledovat na facebookovém profilu motorkářů z Gryphons. Tam se čas od času objevily fotografie ze společných akcí, kterých se Novák zúčastnil. Byl s nimi například na motorkářském víkendu v Domažlicích či na koncertě kapely AC/DC.

Jenže právě v době, kdy Novák čelí společně s dalšími 23 lidmi obvinění z manipulací při rozdělování evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji v takzvané kauze ROP Severozápad, se justici, potažmo policii, informace od motorkářských „ručitelů“ mohla hodit.



Tedy alespoň teoreticky. Kriminalisté totiž v prosinci se zatčením Nováka nespěchali a netrvali na tom, aby se co nejdříve vrátil z USA. „Když jsem byl předminulé úterý na policii, vyšetřovatelé se mě ptali, kdy se můj klient vrátí. Řekl jsem jim, že je schopen se vrátit do konce roku. A pokud by bylo urgentně potřeba, tak přijede kolem 21. prosince,“ sdělil již v prosinci serveru Lidovky.cz Novákův tehdejší právní zástupce Michael Kis.

Podle něj policie na tuto nabídku nereagovala, Novák tedy dál v klidu pobýval v Americe. „Kdyby policisté řekli, ať přijede, tak přijede, je to jednoduché. Ale policie se nevyjádřila, tak podle toho se můj klient k tomu staví,“ dodal Kis. Novák byl nakonec zadržen německou policií na základě mezinárodního zatykače na Štědrý den - na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam přiletěl z Los Angeles.

Jak v minulém týdnu informoval Český rozhlas, Novák byl na cestě na Nový Zéland. V zemi dokonce přistál, díky spolupráci s USA ho ale obratem vrátili zpět. Právě na zpáteční cestě na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem jej policie zadržela. 3. ledna byl pak vrchním zemským soudem poslán do vydávací vazby.