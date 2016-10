LN: Co je příčinou ztráty poloviny mandátů v krajských volbách?

Nemyslím, že by šlo o reakci na naše vládnutí v osmi krajích. Dle mého jde o instinktivní touhu po změně v souvislosti s problematikou daných krajů. Jde o celostátní fenomén (Dolejšovi zvoní v kapse telefon a říká: To počká, koaliční jednání teď ještě nejsou zralá, a ukládá telefon zpět do náprsní kapsy, pozn. red.).

LN: Kolik koalic byste považoval za úspěch?

Je jasné, že za těchto okolností nemůžeme pomýšlet na osm koalic. Kdyby se podařila polovina, byl by to velký úspěch. Teď už to není o úsměvech a billboardech, ale o praktické politice.

LN: Vaše strana i ČSSD je oproti hnutí ANO zkušenější s vyjednáváním koalic. Máte větší šanci domluvit se i přes to, že jste nevyhráli?

Zkušenost je určitě důležitá, vždyť na Ostravsku jsme vládli osm let. ANO je ale samozřejmě díky forsáži šéfa hnutí Babiše těžkou váhovou kategorií.

LN: Před volbami i po nich se hovoří o různých širokých spojeních stran proti Babišovu hnutí. Nebude ale takový krok spíše riskantní směrem k veřejnosti a voličům?

My chceme hledat především levicový program a shodu. ANO je sice konkurent, ale pravicový konkurent.

LN: Jak se nyní s odstupem díváte na předvolební námluvy ze strany ČSSD a hnutí ANO?

Neberu to jako námluvy, ale jako součást jejich kampaně. Samozřejmě pro naši stranu je to dobré, protože se ukazuje, že máme koaliční potenciál. Legitimizuje nás to. Jinak si ale myslím, že šlo jen o rovinu symbolů, nikoliv praktickou politiku.

LN: Co se nyní podle vás, jakožto zkušeného harcovníka, honí hlavou Bohuslavu Sobotkovi? Nakolik může prohra oslabit jeho pozici uvnitř strany?

Nepochybně to bude napínavější pro něho. Šlo o vzkaz před parlamentními volbami, že ČSSD není v dobré kondici.