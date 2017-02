Doma sníh nemá, přesto chce muž z Tongy lyžovat na olympiádě

Skeen je muzikant a na jeho domovském ostrově nikdy neviděli sníh. Teplota tam málokdy klesne pod dvacet stupňů, nejvyšší hora Kao dosahuje výšky 1030 metrů. „Poprvé jsem lyžoval, když mi bylo dvanáct let. Od té doby uběhlo spoustu let, než mě moje přítelkyně přemluvila, ať s ní jedu lyžovat do Švédska. Do toho sportu jsem se zamiloval,“ řekl Skeen.

Ještě před půl rokem se ale víc než sportu věnoval divadelní společnosti v Londýně, ale také kouření a marihuaně, občas alkoholu a také jídlu, trpěl nadváhou. Pak se ale rozhodl, že život změní od základů. Dal v práci výpověď, trénuje několikrát denně nejčastěji v italském Val di Fiemme a sbírá FIS body v menších závodech.

„Chci inspirovat další lidi, aby věřili, že všechno je v životě možné. Chci být také dobrým příkladem pro Tonžany, kteří trpí nadváhou a špatnými stravovacími návyky. Až nyní jsem se naučil, jak se o sebe starat,“ uvedl čtyřiatřicetiletý Skeen. „Udělám vše proto, abych se zlepšoval,“ dodal.

Prvním zástupcem Tongy na olympijských hrách byl sáňkař Fuahea Semi, který pod jménem Bruno Banani (podle svého sponzora) závodil v Soči 2014. Tonžský král Tupou VI. se nechal inspirovat a založil lyžařskou federaci - Royal Tonga Ski Federation. A Skeena si hned vybral do svého týmu Hermann Aigner, bývalý trenér italské reprezentace.

„Kasete je neskutečný bojovník, je velmi trpělivý, slušný a bere to naprosto vážně, ale nebude to mít vůbec snadné,“ řekl o exotickém lyžaři Elmar Stimpfl, který se také podílí na jeho přípravě.

Historie zná řadu případů závodníků na zimních hrách z exotických zemí. Proslavili se třeba Jamajčané v bobu či ghanský lyžař Kwame Nkrumah-Acheampong, přezdívaný Sněžný leopard.