Scones - skotské pečivo

110 g jemné špaldové mouky nebo hladké mouky



15 g krupicového cukru



1 lžička kypřícího prášku



špetka soli



25 g studeného másla nakrájeného na kousky



75 g/ml studeného mléka



jedno menší rozšlehané vejce na potření



Mouku, kypřící prášek, sůl, cukr a máslo zpracujte pomocí kuchyňského robotu v drobenku (s použitím plochého šlehače).

Do vzniklé drobenky přilijte mléko a zpracujte v lepivé těsto, které následně přemístěte na pomoučněný vál a ručně ještě trochu propracujte. Těsto vyválejte na tloušťku cca 2 cm a pomocí skleničky vykrojte kolečka. Skleničkou však během vykrajování neotáčejte – pečivo by pak nemuselo během pečení správně vyběhnout do požadovaného tvaru.

Takto připravené scones přemístěte na pečící plech s nepřilnavým povrchem, potřete rozšlehaným vajíčkem a pečte v troubě vyhřáté na 200 stupňů asi 10 minut. Hotové pečivo podávejte ještě vlažné, a to, co nesníte, raději zamrazte a před konzumací rozpečte v troubě nebo v topinkovači. Jedná se totiž o tzv. „pečivo jednodenní“, na druhý den obvykle ztvrdne a vyschne. Podávejte s tvarohem a marmeládou a samozřejmě – ideálně také s dobrou kávou.

Recept pro KitchenAid.cz připravila Lucie Jahelková z výživového poradenství FoodBodyLife.