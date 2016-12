Domácí porody? Velké riziko, Česko na ně zatím není připravené, říká oceněný lékař

Nedávná přestřelka mezi Unií porodních asistentek a lékařem kvůli spornému případu plánového domácího porodu, u nějž nastaly komplikace (více čtěte ZDE), rozpoutala nanovo pomyslnou válku mezi příznivci a odpůrci porodů v domácím prostředí. Téma znovu otevřel také soudní spor dvou matek ve Štrasburku, které si přály rodit doma. Evropský soud pro lidská práva jejicj stížnost ovšem zamítl.

Lékař Roman Škulec.

Právo matky vs. právo dítěte

Má přednost právo rodičky na volbu prostředí před právem dítěte na bezpečné a bezproblémové narození? zajímalo mimo čtenáře serveru Lidovky.cz, kteří pokládali během pondělí dotazy Škulcovi, lékaři s mezinárodním oceněním Discovery Award za inovativní počin v oblasti biomedicíny.

„Zde se setkává dilema etické, právní, zdravotnické s akcentem na respektování osobní svobody a zodpovědnosti. V rozhodování matky o místě porodu určitě rozhoduje více okolností, například strach z nemocniční infekce, negativní zkušenost v minulosti a podobně,“ napsal Škulec. „Obecně má rozhodovací právo matka, ovšem rozhodování, ve kterém jsou zvažovány pouze tyto dva uvedené aspekty považuji osobně za nezodpovědné,“ rozvedl dále svou odpověď.

Problematiku domácích porodů by podle něj ale neměla být vedena jako „souboj dobra a zla“. Apeluje především na to, aby ženy byly plně informovány o rizicích domácích porodů, v nemocnicích by pak podle něj měl zas být trend vytvářet pro rodičky maximálně přátelské prostředí.

Rizikové porody

Přestože respektuje právo žen rozhodnout se pro domácí porody, sám s nimi v současném domácím prostředí nesouhlasí a považuji je za rizikové. A to především kvůli tomu, že současné vědecké důkazy na základě epidemiologických studií, jak uvedl, poskytují převažující názor, že domácí porody jsou „v neselektované populaci spojené se zvýšeným rizikem závažných a smrtelných komplikací pro dítě“.

Zdravotnická služba navíc podle něj není, a ani nemůže být, schopna zajistit u komplikovaného domácího porodu takovou péči jako tým gynekologicko-porodnického oddělení v nemocnici. „Ani pečlivý výběr potenciálních kandidátek pro možnost domácího porodu a nekomplikovaný průběh těhotenství nemůže vyloučit závažné komplikace,“ sdělil Škulec s tím, že aktuálně je k dispozici jen omezené množství spolehlivých informací o bezpečnosti domácích porodů.

Česko čeká dlouhá cesta

„Neexistují ovšem žádné důkazy o tom, že domácí porody jsou bezpečné. Konsenzuální přijatelnost domácího porodu vyžaduje správné vyloučení rizik komplikací pro matku a dítě před porodem, přítomnost kvalifikované osoby a dostupnost urgentního převozu do nemocnice. Docílení tohoto stavu vyžaduje zodpovědný odborný, organizační a legální rámec, který v současnosti v České republice není,“ odpověděl na další z dotazů od čtenářů.

Diskuse na toto téma však podle něj nabývá na rozměrech a odborníci z oblasti porodnictví i urgentní medicíny se touto problematikou hojně zabývají.

Proč jsou vlastně domácí porody v některých zemích běžnou praxí a u nás nikoli? „V České republice je teprve potřeba vykultivovat bezpečné prostředí a podmínky pro realizaci domácích porodů u vybrané skupiny matek (mezi něž nepočítá například prvorodičky - pozn. red.) s nízkým rizikem komplikací, pokud bude po tomto způsobu porodu nadále poptávka. To, obávám se, zabere léta,“ uvedl na závěr s tím, že ostatní země tuto cestu již prošly.