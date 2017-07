Domácí zmrzlina ze tří ingrediencí. Vyzkoušejte jahodovou

Domácí jahodová zmrzlina

400 g jahod



1 konzerva salka



370 ml sladké smetany



Postup: Jahody zbavte stopek, nakrájejte na větší kousky, rozmixujte společně se Salkem a dejte stranou. V míse kuchyňského robotu nebo ručně vyšlehejte šlehačku do tuha, kterou následně postupně přimíchejte do jahodové směsi. Hotovou směs nalijte do (předem vychlazeného) zmrzlinovače, který můžete pořídit např. jako příslušenství robotů KitchenAid. Zmrzlina se během pár minut udělá de facto sama. Pokud chcete tužší konzistenci, nechejte před servírováním opět chvíli ztuhnout v mrazáku.

Recept pro Kitchenaid.cz vytvořila bloggerka Tinajedoma.