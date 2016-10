Donbas chce pomstít svého vůdce, bouřliváka ‚Motorolu‘. Zabil jej pumový útok ve výtahu

Arsenij Pavlov, zvaný Motorola, salutuje na tanku k příležitosti přehlídky v... | foto: Reuters

DONĚCK/PRAHA „Nevěděl, co to je strach... Je to rána pro Doněckou lidovou republiku a Ukrajina za to bude pykat,“ reagoval na smrt asi nejslavnějšího polního velitele východoukrajinských separatistů Rusa Arsena Pavlova, zvaného Motorola, jeho spolubojovník, velitel praporu Somali Michail Tolstych, zvaný Givi. Slibuje pomstít svého přítele tím, že srovná se zemí několik ukrajinských měst. O což ovšem usiluje už dávno.