Dopravu mohou na mnoha místech Čech komplikovat sněhová pokrývka a přeháňky

Sněhové přeháňky mohou komplikovat dopravu na severu Čech. I na hlavních tazích je rozbředlý sníh, vyplývá z informací na dopravním webu. Teploty jsou ráno mezi minus pěti až minus deseti stupni Celsia a při nižších teplotách posypová sůl špatně účinkuje.

Silnice v Libereckém a Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na hlavních tazích leží rozbředlý sníh či jeho zbytky, nebo jsou vozovky mokré a mohou namrzat. Zbytky rozbředlého sněhu jsou i na D8 a silničáři varují, že se na ní může vyskytovat náledí. Pozor by si měli dát motoristé na severu Čech i na zmrazky. Na silnicích nižších tříd v Jizerských horách mohou dopravu komplikovat sněhové jazyky či návěje.

Pravděpodobně až do oblevy zůstane pro nákladní dopravu nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Silnice se nesolí a nákladní auta mívají na ujetém sněhu problémy, bezpečnější je pro ně v zimě alternativní trasa po silnici 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Nejvyšší denní teploty budou v neděli mezi minus dvěma až minus šesti stupni Celsia, na horách bude mezi minus pěti až minus devíti stupni.

Na středočeských silnicích leží místy zbytky sněhu

Na středočeských silnicích leží místy zbytky sněhu, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na hlavních tazích je většinou rozbředlý sníh. V řadě středočeských okresů sněží, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Dálnice a silnice první třídy jsou po chemickém ošetření mokré a mohou na nich být zbytky sněhu. Na silnicích nižších tříd leží většinou zbytky sněhu po pluhování, například na Mělnicku, Mladoboleslavsku nebo v okrese Praha-východ pluhy v noci vyjely na většinu silnic.

Na některých místech regionu v noci klesla teplota až k minus devíti stupňům Celsia, na většině území je zataženo a sněží nebo se objevují sněhové přeháňky.

Sněhová pokrývka na vozovkách Zlínského i Olomouckého kraje

Některé silnice ve Zlínském kraji pokrývá vrstva ujetého sněhu. Řidiči na něj narazí zejména na Valašsku. V kraji od nočních hodin místy slabě sněží. Přeháňky snižují viditelnost a na chemicky ošetřených cestách zůstávají zbytky sněhu. Jsou tak sjízdné jen se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V Olomouckém kraji v noci slabě sněžilo, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky nižších tříd na Šumpersku a Jesenicku a místy i v ostatních okresech kraje pokrývá vrstva ujetého či zledovatělého sněhu. Silnice první třídy na severu kraje pokryl rozbředlý sníh, zbylé jsou mokré po chemickém ošetření nebo holé, suché a vymrzlé. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dopravní komplikace na Vysočině i v Jihočeském kraji

Dopravu v Jihočeském kraji komplikuje na řadě míst sněžení. Všechny vozovky v regionu jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Teploty nedosahují extrémních hodnot jako v sobotu nad ránem, ale pohybují se v rozmezí do minus pěti do minus devíti stupňů Celsia. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Sněží na větší části Jihočeského kraje. Například na Prachaticku proto leží na vozovkách vrstva nového sněhu. V jiných částech regionu ztěžuje dopravu vrstva ujetého sněhu.

Řidiči musí počítat s tím, že na dálnici mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Další vozovky v regionu pokrývá ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu.

Podle předpovědi meteorologů bude v neděli na řadě míst nadále sněžit a teploty zůstanou pod bodem mrazu a budou se pohybovat od minus čtyř do minus osmi stupňů Celsia.