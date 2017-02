Dopravu ve středních Čechách komplikuje hustá mlha a náledí

Ledovka na silnicích | foto: Ladislav Němec, MAFRA

PRAHA Dopravu ve středních Čechách v pátek ráno komplikuje hustá mlha, místy s dohledností do padesáti metrů, a náledí. Mlha je hlášena z Pražského okruhu a dálnic D1, D4, D5, D8 a D11 a silnic prvních tříd na Příbramsku, Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a v Praze-východ. Náledí pak může řidiče potrápit na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Kladensku a Rakovnicku, a to i na hlavních tazích. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Smog dále přetrvává v Praze, na severu Moravy i ve Zlínském kraji Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou dálnice D4 a D6 a silnice prvních tříd na Kladensku, Rakovnicku, Mělnicku, Kladensku a Příbramsku. Pouze se zvýšenou opatrností jsou pak sjízdné všechny silnice nižších tříd v kraji.

Teploty se ráno ve Středočeském kraji pohybují mezi minus třemi až plus jedním stupněm Celsia. Na většině území je zataženo, místy prší. V platnosti není žádná výstraha meteorologů před nebezpečnými jevy. Olomoucký kraj Na silnicích v Olomouckém kraji se v noci kvůli dešti a teplotám kolem bodu mrazu začala tvořit nebezpečná ledovka, na kterou řidiči navzdory noční údržbě vozovek můžou narazit i ráno. Všechny silnice v kraji jsou po chemickém ošetření zatím sjízdné, řidiči by ale měli být velmi opatrní, řekli dispečeři správy silnic. Dohlednost na silnicích v Olomouckém kraji ráno snižuje mlha.

Pardubický kraj Kvůli náledí jsou v Pardubickém kraji některé úseky silnic třetí třídy nesjízdné. Vozovka pokrývá led zvláště v okolí Hlinska a Moravské Třebové. Liberecký kraj Silničáři v Libereckém kraji varují před ledovkou, opatrní by měli být i chodci, chodníky jsou velmi kluzké. V kraji mrholí, prochladlý povrch namrzá.

Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.