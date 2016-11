LN: Jak se změní vzájemné vztahy Česka s Kubou po smrti Fidela Castra?

Nijak podstatně. Castro nebyl už léta v aktivní politice. To,co skutečně ovlivňuje naše vztahy, je ale znovunavázání diskuse o všech aspektech této relace, od politické a ekonomické spolupráce přes oblast lidských práv až po nevyřešenou otázku československých pohledávek na Kubě. A všechny tyhle věci jsou propojené. Proto jsme také zcela nově na Kubě reprezentováni na úrovni velvyslance, který je kompetentní tohle všechno s kubánskou stranou postupně otevřít. My jsme prostě k této diskuzi více než připraveni. Od počátku ale bylo jasné, že naším partnerem v téhle diskusi nebude Fidel Castro.

LN: Pojede příští rok prezident Miloš Zeman na Kubu, jak byl o to požádán kubánskou stranou?

V navrženém programu cest příštího roku to zatím není. Prezidentskou návštěvou bychom rozhodně neměli proces, který tohoto roku začal, startovat, ale spíše ho symbolicky korunovat. Tedy po alespoň zahájení řešení otázek ve výše naznačených oblastech. Je jasné, že třeba naše pohledávky na Kubě (v současnosti se jedná o deblokaci 460 milionů korun – pozn. red.) bude nutné alespoň částečně využít jako cestu k novým společným podnikům apod.

LN: Jak komentuje úmrtí Fidela Castra prezident Miloš Zeman? Dosud nedal žádný komentář k této události?

Mluvil jsem s ním v sobotu a zatím nijak. Vyčkejte na správný čas a jistě se dočkáte.

LN: Co vás nejvíce zaujalo, když jste s Castrovým režimem vyjednával coby náměstek MZV o propuštění Jana Bubeníka s Ivanem Pilipem, kteří se kvůli kontaktu s disidenty v roce 2001 ocitli v tamním vězení? Prosím o nějaký osobní zážitek.

Zaujal mě rozhodně kubánský smysl pro humor. Ostatně blízký českému. Ta jednání se táhla celé měsíce. A v jednom obzvlášť napjatém okamžiku - a shodou okolnosti v den mých narozenin - na mě čekal kubánský diplomatický představitel rovnou před Českou televizí, kde jsem vysvětloval, jak jsme v osvobozování pánů daleko. Kubánec mi tam přinesl láhev historického rumu jako dárek od Fidela Castra a k lahvi byl i vzkaz. Ten ve zkratce zněl: „Tady máš rum a to bude všechno. Pilipa s Bubeníkem si nechám.“ (Oba muži se v únoru vrátili do Česka. Propuštění dojednával tehdejší šéf Senátu Petr Pithart – pozn. red.)

LN: Coby tehdejší ministr obrany byl Raúl Castro v Československu počátkem 60. let minulého století. A údajně nakupoval zbraně. Jak nám taková věc může pomoci v rozvoji vzájemných vztahů?

Moc ne, to už je dávno. Ale rozhodně nám pomůže, že pro Kubánce obecně nejsme neznámou zemí. Nikdy nebudeme moci v jejich myslích soutěžit třeba se Španělskem, ale z našeho regionu jsme jim asi nejznámější. Otázkou je, jestli vždycky ze správného důvodu.