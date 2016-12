Dotační kauza? Pokud to budeme ignorovat, volič nám to omlátí o hlavu, míní Foldyna

Podle Foldyny nyní musí dát celá strana jasně najevo, že podobná selhání svých lidí nebude tolerovat. „Pokud by to strana ignorovala, tak je tu velká šance, že budeme nařčení, že jsme toho součástí. Takže já očekávám, že reflexe přijde z místních orgánů popřípadě z nadřízených. A když ne, tak nám to volič omlátí o hlavu,“ míní.



Foldyna není „jen“ poslancem, ale zasedá i v předsednictvu a ústředním výkonném výboru ČSSD, což jsou dva z nejvyšších orgánů vládní strany. Přestože se na rozdíl od předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky řadí ke konzervativnímu křídlu strany, svého stranického šéfa se zastává.

Podle něj předseda za stíhání svých kolegů z vedení strany Jakuba Pánika a Petra Navrátila nenese politickou odpovědnost. „Když sedíte v Praze a nikdo vám nedá potřebné informace, těžko za to můžete být odpovědný,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Foldyna.

Lidovky.cz: Na úvod se zeptám, jaký je váš názor na aktuální policejní vyšetřování kolem ROP Severozápad? Kromě bývalé hejtmanky Jany Vaňhové policie stíhá i Jakuba Pánika a Petra Navrátila, což jsou členové ústředního výkonného výboru a předsednictva ČSSD, tedy dvou z nejvyšších orgánů strany.

Pro mě je to minulost. Má to souvislost s obdobím kolem roku 2008, kdy já jsem byl po vítězství ČSSD v krajských volbách v Ústeckém kraji vyautován (Foldyna kandidoval jako lídr, ale strana nakonec na hejtmanku nominovala Vaňhovou - pozn. red.). Na jednu stranu je to pro mě dobře, protože bych nechtěl být ve společnosti takových lidí. Na druhou stranu kdybych tehdy nebyl odstaven, tak by se to třeba ani neodehrálo, protože postava hejtmana je rozhodující a má zásadní vliv na to, co se později kolem ROP Severozápad odehrálo.

Jana Vaňhová jako hejtmanka v roce 2011.

Lidovky.cz: Vzhledem k povědomí o dlouholetých poměrech v ROP Severozápad je aktuální policejní zásah něco, co se dalo předpokládat?

Diskuse na téma, že to v ROP Severozápad není uzavřené, neformálně probíhala dlouho. Takové byly i výstupy z orgánů, které se tím zabývají. Takže žádné překvapení to asi není. Ale zatím jsou ti lidé obvinění, nejsou vinni. Na druhou stranu pro politika je obvinění něco, co nelze připustit. Rozladěnost veřejnosti panuje i kvůli tomu, co se teď odehrává.

Lidovky.cz: Vraťme se k pánům Navrátilovi a Pánikovi, protože vzhledem k jejich postavení je to pro ČSSD i tak trochu současnost. Je někdo ve straně, kdo by za jejich aktuální potíže měl převzít politickou odpovědnost?

Minimálně ti, kteří je tam nominovali, což je jejich krajská organizace. Takže lidé, kteří je za Karlovarský kraj nominovali, by se měli zamyslet, jestli neudělali chybu. Podívejte se, v Ústeckém kraji jsme k tomu přistoupili opravdu od podlahy a lidi s jakoukoliv kaňkou jsme nikam nenominovali. Ani do předsednictva strany, ústředního výkonného výboru nebo krajských voleb.

Lidovky.cz: Takže by se k odpovědnosti neměl přihlásit i šéf strany Sobotka, když jde o jeho kolegy z předsednictva a ústředního výkonného výboru?

To si nejsem jistý. Nevím o tom, jak byl pan předseda informován o průběhu věcí z minulosti. Když sedíte v Praze a nikdo vám nedá potřebné informace, těžko za to můžete být odpovědný.

Obviněný Jakub Pánik je členem předsednictva i Ústředního výkonného výboru ČSSD.

Lidovky.cz: Vyvstává tak otázka, zda pan předseda prostě poměrům v Karlovarské ČSSD třeba nevěnoval málo péče?

Našemu kraji věnoval péči, ale já nemohu mluvit za Karlovy Vary. Ale nejde o péči předsedy, jde o to, zda uděláte sebereflexi, jako jsme ji udělali v Ústeckém kraji.

Lidovky.cz: Je stíhání dvou členů nejvyšších orgánů strany něco, k čemu bude muset zaujmout stanovisko celá ČSSD?

Pokud to neučiní region, ze kterého vzešli, tak to bude muset řešit strana jako celek.

Lidovky.cz: Co to přesně znamená, jak by mělo vedení strany konat?

Minimálně by se jim mělo pozastavit členství do doby vyřešení jejich problémů. Ale my už ve svých stanovách máme, že když je někdo obviněn, pozastaví se jeho členství. To se vždy uplatňovalo. Takže to není otázka, jestli k tomu dojde, ale kdy. Hlavně my si nemůžeme dovolit ztrácet body. Politická soutěž je nyní tak vypjatá, že každá kaňka může mít nedozírné důsledky.

Lidovky.cz: Mimochodem pozastavit členství musí ti dotyční sami, nebo jak to má proběhnout?

Buď to může udělat dotyčný sám, nebo to udělá nejbližší stranický orgán, například vedení kraje. To by se mělo řešit v krátké době v řádu dnů.

Petr Navrátil, jinak předseda ČSSD v Karlovarském kraji a starosta Chebu, má v předsednictvu i Ústředním výkonném výboru strany poradní hlas.

Lidovky.cz: Uvažoval jste o tom, jak aktuální kauza, v níž kromě Vaňhové, Navrátila a Pánika figuruje také bývalý předseda severočeské ČSSD Fišera, může ČSSD poškodit?

To si neumím přesně představit. Ale když k tomu přistoupíme férově a začneme ty věci řešit, tak nás to třeba poškodí v daném okamžiku, ale z hlediska budoucnosti méně. Ale pokud by to strana ignorovala, tak je tu velká šance, že budeme nařčení, že jsme toho součástí. Takže já očekávám, že reflexe přijde z místních orgánů popřípadě z nadřízených. A když ne, tak nám to volič omlátí o hlavu.

Lidovky.cz: Je na místě, aby ČSSD udělala nějaká opatření, aby se podobným problémům do budoucna vyvarovala?

To je složité, protože to je selhání jednotlivce. Strana dává svůj postoj jasně najevo tím, že v případě obvinění se pozastavuje členství. Ale co dělat jiného, nevím. Neumím si představit, že bychom dělali nějaké lustrace a hádali, kdo se čeho může v budoucnu dopustit.

Lidovky.cz: Z toho, co říkáte plyne, že straně nezbývá nic jiného než doufat, že žádný další jednotlivec už neselže. Říkám to správně?

Věřím, že v tomto případě zafunguje pud sebezáchovy každého člena a všichni si uvědomí, že nic podobného už si strana prostě nemůže dovolit.