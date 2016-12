Zvolení senátora, který vítal Noční vlky, míří k Ústavnímu soudu

Zvolení Doubravy za hnutí Severočeši.cz napadl dvacetiletý aktivista a student práv Lukáš Blažej nejprve u Nejvyššího správního soudu, jenž však jeho stížnost počátkem listopadu zamítl. Blažej tehdy marně argumentoval tím, že nominace Doubravy proběhla v rozporu se zákonem.

Doubravu totiž poslal do voleb zmocněnec, jehož jmenovalo vedení hnutí v čele s poslancem Bronislavem Schwarzem. Jenže už předtím soudy zvolení Schwarze a spol. do čela Severočechů pravomocně zrušily. „Uvedené osoby tím pádem nemohly jednat navenek jménem hnutí Severočeši.cz, a nemohly proto ani řádně jmenovat zmocněnce pro volby do Senátu ČR,“ vysvětloval tehdy Blažej s tím, že kandidatura Doubravy měla být prohlášena za neplatnou.

Nejvyšší správní soud (NSS) ale Blažejův podnět zamítl, podle něj přišel pozdě. Na nepatřičnou nominaci Doubravy se podle soudu mělo upozornit před volbami. „Registrace kandidáta byla uzavřena, aniž by bylo zahájeno řízení o ochraně ve věci registrace kandidátů. Po jejím uzavření nelze registraci kandidáta úspěšně zpochybnit,“ odůvodnil zamítnutí stížnosti předseda soudního senátu Tomáš Langášek.

Postup Nejvyššího správního soudu je protiústavní, míní aktivista

Jenže Blažej považuje rozhodnutí NSS za protiústavní, obrátí se tak k nejvyšší soudní instanci. Před volbami totiž může podle zákona napadnout nominaci kandidáta jen kandidát sám či politická strana, nikoliv volič. „Přijetí argumentace NSS by tak znamenalo, že veřejnost nemůže namítat chyby v registraci vůbec, což je dle mého názoru protiústavní,“ upozorňuje aktivista.

Lhůta pro podání ústavní stížnosti v této věci vyprší 16. ledna příštího roku, Blažej stížnost podle svých slov podá spíše ke konci lhůty. „Soudní ochrana je poslední pojistkou demokracie, a to především ve volebních věcech. Znemožnit napadat u soudu proces registrace kandidáta je do budoucna velmi nebezpečné,“ dodal pro Lidovky.cz ke své motivaci využít nejvyšší instance.

Sám senátor Doubrava vnímá stížnost chladně, zrušení svého zvolení se neobává. „Myslím, že toho se bát nemusím. Ústavní soud je dostatečně kompetentní k tomu, aby posoudil důvody a všechno kolem toho tak, aby rozhodl správně,“ sdělil serveru Lidovky.cz. „Někdo se holt s výsledkem voleb nechce smířit, proto postupuje takovýmto způsobem,“ dodal k chystané stížnosti.

Doubrava schvaluje anexi Krymu a vítá se s Nočními vlky

Jaroslav Doubrava po letošních volbách zasedl do Senátu už potřetí, s jednou šestiletou pauzou působí v horní komoře parlamentu od roku 1998. V minulosti proslul mimo jiné svými ostrými projevy vůči menšinám, imigrantům či prvnímu prezidentovi České republiky Václavu Havlovi. „Havel nebyl žádný velikán, byl to opilec,“ prohlásil třeba Doubrava předloni v prosinci pro Parlamentní listy.

Šéf Nočních Vlků Alexander Zaldostanov na tiskové konferenci v běloruském Brestu, když gang projížděl loni Evropou.

Sám naopak opakovaně vyjádřil své sympatie vůči putinovskému Rusku. „Molodci, vy prijechali,“ objímal se třeba loni v květnu s motorkáři z gangu Noční vlci, když projížděli Ústeckým krajem. Noční vlci jsou nacionalistickou skupinou s úzkými vazbami na prezidenta Ruska Vladimira Putina, kupříkladu se nepřímo podíleli na anexi Krymu. Na klub se tak vztahují protiruské sankce, jež po okupaci Krymu přijali západní státy v čele s USA. Vůdce Nočních vlků Alexandr Zaldostanov se na sankčním seznamu ocitl už dříve.

Senátor Doubrava pak loni v září Krym navštívil, podle něj si lidé připojení k Rusku pochvalují. „Hovořil jsem s velkým množství obyčejných lidí a nepotkal jsem ani jednoho, kdo by protestoval proti novému sjednocení Krymu s Ruskem,“ uvedl. Rusko přitom anexí porušilo mezinárodní právo, protiruské demonstrace se na Krymu násilně rozháněly a formální referendum o připojení k Rusku proběhlo pod dozorem ruské armády.