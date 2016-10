Dozorci bez minulosti. Vězeňská služba skartovala 2 000 posudků, chybí ve sporném případu

„Proběhla skartační vlna kdy vlastně všechny ty původní spisy byly skartovány a nemáme možnost se podívat na ty původní spisy z roku 2008 a 2014,“ říká vedoucí psycholog vězeňské služby Václav Jiřička na tajně pořízeném záznamu z rozhovoru se zaměstnancem Jiřím Středou. Ten byl postaven mimo službu kvůli nepříznivému psychologickému posudku.

V nahrávce ze začátku letošního roku se Středa psychologa ptá, proč nemůže nahlédnout do své psychologické dokumentace z roku 2014, kterou chtěl použít jako doklad, že poslední kontrola nařízená vedením proběhla nestandardně. Podobný problém mohou mít kvůli jednorázové skartaci zhruba dvou tisíc posudků z posledních let i další dozorci.

Důvodem „skartační vlny“ byla změna struktury, kterou nařídil v roce 2014 tehdejší šéf vězeňské služby Pavel Ondrášek. Tehdy fungovala v Praze, Brně a Olomouci diagnostická centra, kde se prováděly psychologické posudky kandidátů na práci ve věznicích. Po převedení pravomocí zpět na věznice a faktickém zrušení těchto center byly všechny zde archivované psychologické posudky zničeny. Diagnostická centra na nich přitom pracovala dva roky.

Některé dokumenty mohly být kvůli zánikům center skartovány zhruba i o rok a čtvrt dříve, než je ve vězeňské službě běžné. „Vězeňská služba uchovává psychologickou dokumentaci tři roky od provedení psychologického posouzení,“ popsala mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. „Skartace se týkala těch posudků, které byly provedeny v rámci fungování diagnostických center, tedy osob, které byly vyšetřeny v období 2012 až 2014. Jednalo se tedy o dva tisíce posudků,“ dodala.

To samé se píše i v oficiálním vyjádření v dokumentu, kterým náměstek generálního ředitelství pro bezpečnost a kontrolu vězeňské služby Marian Prokeš vysvětluje Středovi, proč jeho dokumentaci nelze najít.



O skartaci spisů by se podle poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro vězeňství Zuzky Bebarové Rujbrové (KSČM) mělo mluvit na nejbližším zasedání podvýboru. „Určitě se na to zeptám. Je to pro mě nová informace,“ reagovala překvapeně na dotaz serveru Lidovky.cz, zda o hromadné likvidaci posudků ví. Stejně tak se jí bude zabývat i Městské státní zastupitelství v Praze, kterému došel podnět z 26. srpna 2016 od Středy, který se skartací cítí být poškozen.



Neefektivní centra

Tehdejší šéf vězeňské služby Pavel Ondrášek zrušení center, kde byly archivovány skartované posudky, brání. „Model středisek nebyl úplně ideální, proto jsme se vraceli k systému, že si to věznice budou dělat samy. K změně došlo i na základě podnětů ředitelů věznic, protože si stěžovali, že ta centra nebyla dostatečně pružná,“ argumentuje.

O žádném ničení spisů ve velkém po zrušení diagnostických center ale Ondrášek prý neví. „Jestli bylo něco skartováno, tak to už si nevybavím a nevidím důvod proč by se něco takhle skartovalo,“ dodal pro server Lidovky.cz.

Exšéf vězeňské služby Pavel Ondrášek

Spisy nejsou

Vězeňská služba přiznává, že tak brzká skartace může způsobovat problémy, když si podobně jako Středa bude chtít někdo vyžádat spis, případně pokud bude psycholog potřebovat srovnat akutální stav s minulým.

„Této skutečnosti si je vězeňská služba vědoma, avšak rozhodla se respektovat požadavky zákona na ochranu osobních údajů a zákona o archivnictví a spisové službě a také stanovisko odborníků,“ argumentuje Kučerová.

Psychologické posudky se vytvářejí převážně při přijímání nových zaměstnanců do vězeňské služby a na základě těchto spisů se pak určuje, zda uchazeči splňují či nesplňují kritéria kladená na zaměstnání. Uvnitř složky se nachází výkonová a osobnostní část rozhovoru s psychologem a zkoumá se i intelekt a osobnost jedince.



Příslušníci vězeňské služby nechodí na pravidelné prohlídky k psychologovi, může jim však být nařízena mimořádně. Posudky tak nemusely vznikat pouze během přijímacího řízení.

„Pokud člověk splní psychotesty, tak slouží. Pokud by došlo k tomu, že z nějakého důvodu vznikne domněnka, že příslušník není v pořádku, tak se může nařídit průzkum. Pravidelné kontroly jako u fyzických testů nejsou,“ popsal Josef Malý z Nezávislého odborového svazu policie, který se zabývá vězeňstvím.