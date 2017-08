Německé soudy ‚praskají ve švech‘. Jsou zavalené žalobami žadatelů o azyl

BERLÍN Zhruba 200 tisíc by mohl dosáhnout počet žalob, které letos podají neúspěšní žadatelé o azyl v Německu. V roce 2015 se přitom jejich počet pohyboval kolem 50 tisíc, uvedla v pondělí agentura DPA. Německé správní soudy jsou kvůli neustále rostoucímu počtu žalob, které podávají migranti nespokojení s výsledkem azylového řízení, podle předsedy Svazu německých správních soudců (BDVR) na pokraji svých kapacit.

„Lze říci, že situace je dramatická. Soudy praskají ve švech,“ řekl předseda BDVR Robert Seemüller. Jediným řešením je podle něj zvýšení počtu zaměstnanců správních soudů - soudců i pomocného personálu. Zatímco počet žalob se každým rokem zvyšuje, počet lidí, kteří o nich rozhodují, roste podle něj pouze zvolna. Problémem je i nedostatek vhodných kandidátů, řekl Seemüller.



Podle předsedy BDVR letos podají žadatelé o azyl, kteří nejsou spokojeni s výsledkem svého řízení, kolem 200 tisíc správních žalob na Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF). Právě ten o udělení mezinárodní ochrany rozhoduje. Loni jich bylo 100 tisíc a předloni 50 tisíc.

Například největší německý správní soud, který sídlí v metropoli Berlíně, je podle své předsedkyně Erny Viktorie Xalterové na hranici svých možností. V současnosti soudci projednávají 13 500 žalob podaných žadateli o azyl. To přitom podle Xalterové tvoří celých 65 procent všech žalob, kterými se místní soudci zabývají. Na konci roku 2015 bylo podobných žalob u berlínského správního soudu pouze 750.

Seemüller se domnívá, že kromě zvýšení počtu zaměstnanců a finančních prostředků by pomohlo i to, kdyby do věci zasáhl nejvyšší soud a rozhodl o určitých věcech v principu. Nemusely by se jimi pak zabývat soudci u jednotlivých soudů nižší instance.