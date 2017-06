Drahoš má od voličů bianko šek, ale může dopadnout jako Fischer, myslí si expert

Podle průzkumu agentury Median z tohoto týdne pro Seznam Zprávy by Drahoš ve 2. kole zvítězil nad stávajícím prezidentem Zemanem poměrem 53,5 procent ku 46,5 procentům. Šetření Medianu potvrzuje trend posledních dní, že Drahoše lze vnímat jako favorita blížícího se klání o Pražský hrad.

Pro sociologa Daniela Kunštáta z výše zmíněného plyne především jedna věc: Miloš Zeman navzdory ještě nedávnému přesvědčení některých politiků, novinářů i části veřejnosti nemá nic jisté. „Realizované výzkumy vypovídají minimálně o jedné věci: Miloš Zeman zdaleka není neporazitelný,“ říká Kunštát v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Lze podle vás tento průzkum interpretovat tak, že se Jiří Drahoš stal hlavním favoritem voleb?

Zatím bych byl s touto interpretací opatrný. Jde jen o jeden průzkum jedné výzkumné agentury. Jisté je jen to, jak vyplývá i z dalších dostupných dat, že v tuto chvíli máme tři silné uchazeče o post hlavy státu: Zemana, Drahoše a Horáčka.

Lidovky.cz: Zůstaňme u Jiřího Drahoše. Můžeme se jen domnívat, ale co podle vás bylo hlavním faktorem, že z tohoto průzkumu vyšel jako vítěz?

Velmi obecně: část voličů hledá alternativu k současnému prezidentovi a Jiří Drahoš, zdá se, se této skupině voličů, jednoduše řečeno antizemanovskému táboru, z různých důvodů zatím jeví jako ten, který má největší potenciál Miloše Zemana porazit. To ovšem neznamená, že toto přesvědčení zůstane neměnné, respektive stejně silné jako dnes.

Lidovky.cz: Může tedy takový průzkum znamenat něco pro to, jak volby za sedm měsíců dopadnou?

Vůbec ne, ještě se může stát příliš mnoho, třeba i nečekaných, událostí. Nevíme, jak efektivně si který kandidát povede v horké fázi předvolební kampaně, nevíme, kdo udělá více chyb, nevíme, jak dopadnou parlamentní volby, které mohou výrazně proměnit voličské preference, nevíme, zda se neobjeví další silný kandidát a tak dále.

Sociolog Daniel Kunštát.

Lidovky.cz: Chápu. Nicméně jak by měl Jiří Drahoš zareagovat, případně upravit svou strategii, aby z tohoto průzkumu vytěžil pro volby co nejvíc?

Prozatím, alespoň v krátkodobém horizontu, asi naopak spíše dosavadní strategii nějak fundamentálně měnit nemusí. Tento i jiné průzkumy napovídají, že se v relativně krátké době stal pro Miloše Zemana minimálně vážným protivníkem. A už tuto skutečnost musí tým Jiřího Drahoše v dané fázi prezidentského souboje považovat za úspěch.

Lidovky.cz: A není naopak možné, že by tento průzkum mohl Jiřímu Drahošovi ublížit? Vzpomeňme Jana Fischera, který byl podle průzkumů dlouhé měsíce favoritem před prezidentskými volbami v roce 2013, a nakonec ani neprošel do 2. kola. Lze v tomto najít nějaké paralely?

Průzkum jako takový Jiřímu Drahošovi nijak neublíží. Paralela s Janem Fischerem ale může být platná v jedné věci: Fischerův neúspěch nepramenil z toho, že byl favorizován v předvolebních průzkumech, a proto došlo k určité demobilizaci jeho voličů, ale zkrátka proto, že v rámci ostré kampaně působil naprosto nepřesvědčivě, a proto ztratil přízeň části svých podporovatelů. A právě v naznačeném faktoru spatřuji pro Jiřího Drahoše určité nebezpečí.

‚Zeman musí zmobilizovat všechny síly‘

Lidovky.cz: V čem přesně to nebezpečí spočívá?

Voliči nyní dávají Jiřímu Drahošovi, podobně jako svého času Fischerovi, určitý bianko šek. Zatím nevědí a ani úplně nemohou vědět, co od něj očekávat, jen do jeho jména vkládají určitou, velmi mlhavou naději. A je otázka, zda tuto naději dokáže v kampani přetavit v reálné přesvědčení svých nynějších příznivců, že je tím pravým kandidátem, který hodnotově a osobnostně vyhovuje jejich představě o osobě prezidenta. Jan Fischer přesně to nedokázal.

Lidovky.cz: Zmíněný průzkum ukázal i jinou věc. Tvrdší jádro voličů má širší Miloš Zeman (30 procent) než Jiří Drahoš (25 procent), jakou roli může sehrát tento ukazatel v konečném výsledku?

Může to být důležitý faktor, nicméně rezervoár „tvrdého jádra“ voličů jednotlivých kandidátů se může dynamicky proměňovat v závislosti na probíhající kampani a obecně v závislosti na vývoji politické scény v příštích měsících.

Lidovky.cz: Měl by tedy v rámci své strategie k tomuto průzkumu zaujmout nějaké stanovisko i prezident Miloš Zeman, aby zvýšil svou šanci na obhajobu mandátu?

Především bude muset Miloš Zeman zmobilizovat všechny své zdravotní a politické síly. V poslední době dělá až příliš mnoho chyb, dokonce i takových, které znejišťují jeho vlastní voliče. Realizované výzkumy vypovídají minimálně o jedné věci: Miloš Zeman zdaleka není neporazitelný.

Lidovky.cz: Nelze však namítnout, že tento průzkum stojí tak trochu na vodě, protože konstruuje situaci až ve druhém kole? Nikde totiž není psáno, že se do něj Jiří Drahoš dostane.

Ano, podobný výzkum je v tuto chvíli spíše taková sice zajímavá, ale mnoho nevypovídající zábavná hříčka. Logika dvoukolové volby je totiž velmi specifická. Teoreticky i ten kandidát, který by potenciálně jednotlivě ve druhém kole porazil každého svého soupeře, nemusí být tím, který se do druhého kola vůbec kvalifikuje. A naopak, ani jasný vítěz prvního kola nemá za určitých okolností ve druhém kole zaručen úspěch.

Daniel Kunštát Uznávaný sociolog a politolog PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. od roku 2000 působí jako vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR, od roku 2006 tam pak zastává pozici zástupce vedoucího Centra pro výzkum veřejného mínění.

Od roku 2006 současně přednáší na vysoké škole CEVRO Institut, kde vede katedru politologie a mezinárodních vztahů. Ve své práci se soustředí sociologii veřejného mínění, volebního chování či politickou komunikaci.

Lidovky.cz: V souvislosti s jednotlivými koly bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc, které nerozumím. Ve veřejném prostoru se opakovaně objevuje úvaha, že větší šanci na vítězství má prezident Zeman už v prvním kole, zatímco ve druhém by favoritem nebyl. Jak rozumíte této teorii?

Samozřejmě jde o chybnou úvahu, nikde není psáno, že současný prezident v prvním kole nějakou historickou nutností musí zvítězit. A dokonce ani to, že musí postoupit do druhého kola, jakkoliv je to v tento okamžik málo pravděpodobná varianta.

Lidovky.cz: Podívejme se ještě na jednu věc. V těchto dnech bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek oficiálně ohlásil, že chce kandidovat na prezidenta. Nemůže jeho případná kandidatura roztříštit hlasy, řekněme, antizemanovské fronty, čímž by usnadnila cestu za vítězstvím stávající hlavě státu?

To si zatím, myslím, nikdo netroufne odhadnout předvídat. Teprve uvidíme, pro jaký typ voličů, a zda vůbec pro nějaké relevantní množství, bude Kulhánek atraktivní. Klidně je koneckonců možná i varianta, že může odčerpat část hlasů i současnému prezidentovi.