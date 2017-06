Drahoš, magnet na peníze. Z původního outsidera se stává favorit

PRAHA Nemá šanci. Možná bude čtvrtý. Širší veřejnosti neznámé jméno. Takové byly první reakce poté, co loni 14. října LN napsaly, že se do prezidentské kampaně pustí i profesor Jiří Drahoš, tehdy končící šéf Akademie věd. Střih. Osm měsíců poté se už Drahoš objevuje v roli nejvážnějšího rivala nynějšího českého prezidenta Miloše Zemana. Naznačují to opakovaně výzkumy veřejného mínění a nově i kurz sázkové společnosti Tipsport.

Počátkem týdne na Drahoše – prezidenta vypsala kurz 2,10, zatímco na Zemana 2,50. Prvně si tak oba uchazeči pozice vyměnili. Třetí je „hráč“ Michal Horáček (s kurzem 5,00). Zatímco Horáček již potřebných 50 tisíc signatářů nasbíral, Drahošův tým je na 350 petičních místech shání. Ale je už v polovině. „Zatím máme ověřených 25 tisíc podpisů. Nedá se říci, jací signatáři převažují, je to napříč regiony, profesemi i věkovými kategoriemi,“ řekl LN Jiří Drahoš, který se v kampani „odstřihl“ od nálepky pražské kavárny; opakuje, že pochází ze slezského Jablunkova. To mu pomáhá i v získávání peněz od byznysmenů z regionu. Nasbíral již bezmála osm milionů korun. Při pohledu na účet je zjevné, že se podpora zvyšuje, patrně i s důvěrou v reálnější úspěch. Zatímco do května vložili půl milionu dva podnikatelé (Libor Winkler z RSJ a Martin Wichterle ze skupiny Wikov), v červnu přidal dva miliony Dalibor Dědek z Jablotronu a po 650 tisících i Lázně Luhačovice a Jáchymov. Půlmilion dali další dva lidé, sto tisíc věnovala vědkyně Helena Illnerová, expolitik Pavel Bratinka i dolnobřežanský starosta Věslav Michalik.