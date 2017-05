Drahoš přitakává Horáčkovi. ‚Takové dopisy Zemanovi by se daly psát obden‘

Lidovky.cz: Četl jste otevřený dopis Michala Horáčka prezidentovi Miloši Zemanovi? Co na něj říkáte, souhlasíte s ním?

Četl jsem ho, je to dobře napsaný text. Pan Horáček konstatuje řadu věcí, které na panu prezidentovi kritizuji také. Takové dopisy by se daly psát obden nebo alespoň jednou týdně. Nemyslím si ale, že forma takových otevřených dopisů, které by skutečně musely být docela časté, by byla ideální.

Lidovky.cz: Takže podobné prohlášení nechystáte? Michal Horáček v dopise mimo jiné konstatoval, že „nemůže přihlížet, když chce prezident nastolit ‚demokracii‘ carské povahy. Budete jen přihlížet, ačkoliv s jeho slovy souhlasíte?

Já své názory dlouhodobě prezentuji v médiích a na sociálních sítích. Začal jsem také akce v rámci kontaktní kampaně. Když jsem byl v sobotu v Třinci, tak jsem tam debatoval postupně s pěti sty lidmi, kteří k našemu podpisovému stánku přišli. Se všemi jsem debatoval na jedno a totéž téma, tím je jednání pana prezidenta v současné vládní krizi. Nemám pocit, že bych měl každý den psát něco, to bych pak musel sedět u stroje a přemýšlet, co ostrého bych napsal.

Lidovky.cz: Nevnímáte to jako signál, že ve volební kampani „přitvrzuje“?

Myslím si, že člověk by měl své názory říkat věcně a veřejně, pokud je kandidátem na prezidenta. Samozřejmě někdo k tomu může zvolit formu otevřeného dopisu. Neházel bych vše do jednoho pytle, jestli tohle už je signál v kampani, nebo není, každý má jiné metody. Pan Horáček i ostatní kandidáti, včetně mě, mají právo, aby seznámili veřejnost se svými argumenty a názory na současnou vládní krizi. Ale nejde jenom o ni, jde i o řadu dalších věcí.

Lidovky.cz: Co si o situaci, že prezident s odvoláním ministra financí poměrně otálí, myslíte?

Samozřejmě i já jsem v poslední době docela zklamán, že pan prezident vyměňuje ústavní principy za podporu jednoho politika. Jsem v každém případě nespokojen s tím, že argumenty typu koaliční smlouva versus ústava vůbec zaznívají. Registruji, že drtivá většina právníků včetně profesora Václava Pavlíčka, jak jsem si přečetl, znalce ústavního práva, nesouhlasí s tímto postupem.

Lidovky.cz: V čem konkrétně vás prezident zklamal?

Je to problém oblíbenosti jednoho a neoblíbenosti druhého politika ze strany pana prezidenta, což konstatuje každý. Je evidentní, že pana premiéra Sobotku nemá pan prezident v lásce a pana ministra financí podporuje daleko více. Jsem přesvědčen, i jako kandidát na prezidenta, že tohle by prezident nikdy neměl dělat. V takovéto situaci, která nastala, kde ústava hovoří jasně, by měl zaujmout naprosto neutrální postoj.

Jiří Drahoš během online rozhovoru se čtenáři serveru Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Měl byl prezident místo odletu do Číny zůstat raději v republice a řešit vládní krizi?

Jsem přesvědčen, že ano. Dovedl bych si i představit, že pan prezident cestu do Číny o několik dnů posune. Myslím, že tam má být delší dobu, takže určitě by se cesta dala zkrátit, samozřejmě za předpokladu, že bude snaha o vyřešení té krize. V každém případě bych velmi uvítal, pokud by pan prezident cestu zkrátil a jasně krizi vyřešil. Měl by vyhovět premiérovi a udělat, co mu je dáno ústavou, a odvolat pana ministra financí Babiše. Pokud by nebyl schopný vyřešit to v krátké době, tak by nikam vůbec neměl jet, protože současná vládní krize je daleko zásadnější věc, než cesta pana prezidenta s některými podnikateli do Číny.

Lidovky.cz: Jak podle vás situace nakonec dopadne?

Stále doufám, že pan prezident si uvědomí, že argumenty o koaliční smlouvě, které považuji za účelové, nemůže skutečně nadřazovat ústavním principům a že se bude schopen povznést nad staré křivdy a antipatie a bude jednat jako prezident v souladu s ústavou. Netroufám si říci, jestli k tomu dojde, ale byl bych rád, kdyby se situace takto vyřešila.