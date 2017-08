Jak přibylo Drahošovi 40 tisíc podpisů za deset dní? Zrychlili jsme kontrolu, vysvětluje

PRAHA Bývalý předseda Akademie věd ČR a jeden z nejvážnějších vyzyvatelů prezidenta Miloše Zemana Jiří Drahoš uplynulou sobotu překvapil veřejnost oznámením, že má v rukou téměř 80 tisíc podpisů na podporu své kandidatury na Pražský hrad. Před necelými dvěma týdny přitom mluvil o zhruba 40 tisících signatářů. Za necelé dva týdny mu tak přibylo více podpisů, než než za předchozí tři měsíce. Jak se to podařilo?

Číslo 78 321 ověřených podpisů ve prospěch kandidatury Jiří Drahoše zaznělo uplynulou sobotu ve Žlutých lázních v Praze, kde se uskutečnilo setkání dobrovolníků pomáhajících bývalému šéfovi Akademie věd. Deklarovaný počet signatářů by bohatě stačil k tomu, aby se mohl Drahoš do klání o Pražský hrad zapojit. Podle zákona musí mít každý kandidát k dispozici 50 tisíc platných podpisů. Jejich pravost ověří ministerstvo vnitra.

V sobotu oznámená cifra byla nečekaná, protože ještě před několika dny se počet podporujících signatářů pohyboval téměř na polovičních hodnotách. Drahoš 9. srpna v pořadu portálu Seznam zprávy mluvil o tom, že jeho tým nasbíral 40 tisíc podpisů. V této souvislosti se téměř stoprocentní nárůst za deset dní jeví jako zázrak. Zvlášť když se sběrem podpisů začali Drahošovi lidé 24. dubna.

Za novými čtyřmi desítkami tisíc podporovatelů však podle všeho nestojí rekordní vypětí týmu nejdéle sloužícího šéfa Akademie věd ČR v historii při sběru podpisů, ale administrativa. Dramatické zvýšení čísel způsobila kontrola již nashromážděných petičních archů. „V pořadu, který zmiňujete, pan profesor mluvil o námi zkontrolovaných podpisech, ne o podpisech nasbíraných. Ve stejné době tedy čekalo velké množství podpisů v krabicích na kontrolu,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz mluvčí Jiřího Drahoše Lenka Pastorčáková.

Drahoš: 350 petičních míst a 1 500 dobrovolníků

Rozdílovou cifru ale nedaly dohromady jen podpisy v krabicích, které se od 9. srpna podařilo ověřit. Centrále týmu Jiřího Drahoše se v mezidobí sešly další petiční archy z regionů, i ty pak úspěšně prošly kontrolou. „Kontrolu jsme zintenzivnili s ohledem na plánované setkání dobrovolníků, jelikož jsme chtěli sdělit překročení padesátitisícové hranice právě jim,“ poznamenala mluvčí Pastorčáková.



Ačkoliv by aktuální podpora Drahošovi bezpečně zajistila účast v prezidentské volbě, jeho tým hodlá se sběrem podpisů pokračovat. „Zdůrazňuji, že dosažením 50 tisíc podpisů neskončíme, kvůli nutné rezervě budeme sbírat podpisy do poslední chvíle,“ sdělil LN Drahoš. On i ostatní uchazeči o kandidaturu chtějí mít dostatečnou zálohu, aby jim po finální kontrole od ministerstva vnitra zbyl požadovaný počet 50 tisíc podpisů. Letos je jejich sběr náročnější než před minulou volbou v roce 2013, protože zákon po signatářích nově žádá především uvedení čísla průkazu totožnosti.

Jiří Drahoš má napříč všemi kraji rozmístěných 350 petičních míst, kde se lidé souznící s jeho kandidaturou mohou podepsat. „Současně samozřejmě pan profesor vyjíždí do krajů a součástí každého takového výjezdu je i petiční stánek, kde pan profesor také hovoří s občany,“ podotkla mluvčí Pastorčáková. Podpisy na podporu účasti Drahoše ve volbách shromažďuje v současnosti na 1 500 dobrovolníků.

Ačkoliv mluvčí Pastorčaková pozadí raketového nárůstu signatářské podpory Jiřího Drahoše objasnila, sobotní informace o téměř 80 tisíc podpisech některé jeho soky v tu chvíli překvapila. „Na první pohled to působí zvláštně, ale samozřejmě to může mít i nějaké rozumné vysvětlení,“ sdělil serveru Lidovky.cz Michal Horáček. Producent, textař a někdejší byznysmen podle svých slov dosáhl hranice 50 tisíc podpisů už v průběhu května.

Prezident soupeře a jejich podpisy neřeší

Horáček vyslal svůj tým s petičními archy mezi lidi 16. dubna, potřebný počet podpisů měl na stole během několika týdnů. Signatáři mu od té doby přibývají spíše pozvolněji. „Přišly prázdniny a všechno se dramaticky zpomalilo. Lidé mají v hlavě spíše dovolené než prezidentskou volbu. Nám od půlky července do půlky srpna přibylo zhruba 12 tisíc podpisů,“ vypočítal Horáček. Aktuálně jich hlásí něco přes 70 tisíc.

Třetím uchazečem o nejvyšší ústavní funkci s pokořenou metou nutnou pro vstup do voleb je stávající hlava státu Miloš Zeman. Minulý týden to oznámila Zemanova žena Ivana, která vede jeho petiční tým. Podpisů napočítal téměř 60 tisíc. Jejich sběr bude pokračovat. Cifry dvou nejvážnějších soupeřů prý prezident nesleduje. „Pan prezident kampaň a protikandidáty neřeší,“ sdělil serveru Lidovky.cz hradní mluvčí Jiří Ovčáček s dovětkem, že Horáček s Drahošem se budou přetahovat o stejné voliče.

Michal Horáček by prý z pragmatického hlediska přivítal co nejméně soupeřů, aby se netříštily hlasy Zemanových odpůrců. Na druhou stranu více kandidátů prospěje České republice. „Nad tímto pragmatickým hlediskem stojí hledisko kvality demokratického prostředí: čím širší nabídka pro voliče, tím lépe,“ podotkl Horáček. Proto také jeho lidé pomáhají se shromažďováním podpisů pro potenciálního kandidáta Marka Hilšera.