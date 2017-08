K Trumpově prezidentské koloně se z lesa vyřítilo neznámé auto. Selhaly mu brzdy

SPRIENGFIELD Ve středu došlo při průjezdu prezidentské kolony Donalda Trumpa státem Missouri k „dramatickému incidentu“. Z lesa se k autům v koloně vyřítilo neznámé vozidlo, jehož řidička nad svým strojem ztratila kontrolu. Policie později potvrdila, že automobilu selhaly brzy.

Na internetu se objevila videa, která incident zachytila. Ukazují, jak se bílé vozidlo zničeho nic objevilo na vozovce, kde projížděla Trumpova kolona, přiřítilo se z lesa. Na první pohled to vypadalo, že se řidič snažil najet do auta amerického prezidenta. „Dramatický okamžik,“ popisují událost některé zahraniční servery.

„Pane bože! Podívej se na to auto, co zrovna vyjelo z lesů!“ zaznělo na nahrávce, kterou zachytili svědci incidentu. Jeden z nich, Clayte Hefner, řekl deníku The Daily Mail, že viděl za volantem ženu, rovněž tak spolujezdkyni.



Automobil přejel příkop u silnice a zastavil se na náspu. Brzy k němu zajelo auto z Trumpovy kolony, aby bezpečnostní služby situaci obhlédly a zajistily možného útočníka. Spriengfieldská policie později uvedla na pravou míru, že za incident mohlo selhání brzd.