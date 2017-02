Dřevěné doplňky z Beskyd. Chtěli jsme motýlka udělat jinak, říká designér

Lidovky.cz: Vzpomenete si ještě na svého prvního motýlka vyrobeného ze dřeva? Do jakých rukou nebo spíše na jaký krk putoval?

Náš první motýlek mám stále doma dobře uschovaný. Značně se lišil od těch současných, a protože jsme se nechtěli smířit s první verzí. Odložili jsme jej a zkoušeli to znovu.

Lidovky.cz: Příběh značky BeWooden je jako vystřižený z filmu: podhůří Beskyd, velké nadšení, láska ke dřevu a víra v to, že pravé gentlemanství stále existuje. Jak vzpomínáte na své začátky?

Začátky byly přímo kouzlené. Obrovská chuť tvořit a netušící překvapení před námi byly neskutečným motorem kráčet kupředu. Proto i dnes rád říkám, že jsme stále na začátku.

Lidovky.cz: Proč padla volba právě na dřevěného motýlka a ne na jiný doplněk vyjadřující mužskou eleganci?

Před třemi lety upadal pánský motýlek do zapomnění. Byl to doplněk, který se výjimečně brával možná tak do divadla. A to byla skvělá příležitost, jak to změnit. Ukázat opět lidem jeho krásu, jen s novým designem.

Lidovky.cz: Nebáli jste se v počátcích značky neúspěchu? Přeci jen motýlek byl módní výsadou zejména 18. a 19. století a v naší době může působit jako přežitek.

Určitě jsme měli pochybnosti, ale o to více to pro nás byla výzva jít a zkusit to. Motýlek jsme se snažili podat novým způsobem. Není to pro nás pouze motýlek, ale skvělý doplněk, kterým může člověk ukázat svou osobnost beze slov.

Lidovky.cz: Jaký je váš motýlkový dřevěný favorit, jaký nosíte nejčastěji?

U mne se potvrzuje pravidlo, že čím větší je výběr, tím hůře se člověk rozhoduje. Na druhou stranu mne baví volit pro každou událost jiný motýlek a propojovat jej s outfitem.

Lidovky.cz: Pánská móda a styl se v České republice mění, mladí jsou stále odvážnější. Jak nahlížíte na styl českých mužů a jak vypadá váš typický zákazník?

Těší mne, jak se za poslední tři roky styl a vnímání módy u mužů výrazně změnilo a celková kultura oblékaní, se zlepšuje. Našim zákazníkem je každý člověk, který ocení kvalitní ruční práci a design, ať již je to právě stylový muž nebo žena, jenž nakupuje pro sebe nebo dárek pro druhé.

BeWooden Ctirad Sára, zakladatel značky BeWooden, designér, fotograf, ale nejraději o sobě říká, že je normální kluk z vesnice. S vlastní tvorbou začal hned po střední škole, kdy se pustil do školy života a praxe. Tři roky se živil jako fotograf, až jej fashion fotografie přivedla k módě a designu. Nyní se podílí se svým designovým studiem ve Zlíně na většině novým produktech.

Lidovky.cz: V současnosti vyrábíte kromě dřevěných motýlků pro pány také motýlky pro dámy, manžetové knoflíčky, peněženky a mnoho dalšího. Jaký produkt patří mezi nejprodávanější?

Mezi nejoblíbenější produkty se stále řadí motýlci, se kterými jsme začínali. Jak však přicházíme se stále novými produkty, děláme radost stále více zákazníkům.

Lidovky.cz: V nedávné době prošla značka BeWooden také rebrandingem. Proč jste se k tomuto kroku rozhodli a jak ji pocítí vaši zákazníci?

K rebrandingu nás vedla potřeba se posunout kupředu, celkově zcelit vizuál naší značky a utvořit prezentaci vhodnou více i pro zahraniční trhy, kde naše značka roste na oblibě. Nový vizuál nám také nabízí mnohem více možností tvorby, proto věříme, že i zákazník tuto změnu pocítí pozitivně.

Lidovky.cz: Kromě nového loga mne zaujala také vaše Vinná edice ve spolupráci se znojemským vinařstvím Špalek. Jak k tomuto spojení došlo?

Nápad vyrobit motýlky ze starých vinných sudů jsme měli již delší dobu a při jeho realizaci padl výběr právě na Vinařství Špalek, protože sdílí stejné hodnoty jako my. Od ekologického zpracování, po ruční práci, lidský přístup a lidi, pro které je jejich práce posláním.

Lidovky.cz: Chystáte podobnou netradiční spolupráci s dalšími českými lokálními výrobci?

Spoluprací chystáme hned několik. Myslím, že se bude na co těšit.

Lidovky.cz: Kromě České republiky bodujete také na zahraničních trzích. Snažíte se prorazit ve Švédsku. Jak vnímáte skandinávskou módu a tamní otevřenost trhu pro zahraniční módní značky?

Věříme, že naše produkty jsou ideální právě pro skandinávský trh, kde mají velice blízko k přírodě a materiálu jako je dřevo. Dostat se na jakýkoliv nový trh není jednoduchá cesta, je zapotřebí v dané zemi ideálně žít a skvěle znát mentalitu národa. Jsme proto velice rádi, že jsme poznali Jana Klimíčka, který nás zastupuje ve Švédsku a svými zkušenostmi udává směr.