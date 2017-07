Číňané se bojí ‘invaze‘ Afričanů. Ti hledají v zemi středu novou Ameriku

PEKING/PRAHA V Číně vidí příležitosti jako v „nové Americe“. Stala se druhou nejoblíbenější destinací afrických studentů, kteří využívají vstřícnosti plynoucí z dobrých ekonomických vztahů. Asijskému Kantonu se dokonce přezdívá „Čokoládové město“. Přesto mají dobré vztahy mezi Čínou a africkými zeměmi i stinnou stránku. Afričané se v Říši středu potýkají s rasismem a tamní vláda přemýšlí o opatřeních proti problémům spojeným s „černou invazí“, jak imigraci označují Číňané, kteří z ní mají strach.

Na půdě čínského parlamentu v březnu letošního roku vystoupil jeden z jeho členů, Pchan Čching-lin, a prohlásil, že „vyřeší problém s černou populací v Kuang-tungu“, provincii, která je v Číně dobře známá velkým počtem afrických migrantů. „Afričané s sebou přinášejí mnoho bezpečnostních rizik,“ vysvětlil Pchan pekingským médiím.

Pchan Čching-lin je prvním poslancem, který se snaží přimět čínskou vládu, aby striktně kontrolovala občany afrického původu žijící v Kuang-tungu i jinde. Na politická rozhodnutí, jež by to umožnily, má poměrně velký vliv. Je totiž členem nejvyššího poradního orgánu Čínské lidové politické poradní konference.

V tvrdých postojích proti africkým imigrantům je Pchan pevný, přestože žije v Tchien-ťinu, který leží poblíž Pekingu a do Kuang-tungu na jihu země to má daleko. „Černí bratři často cestují v houfech. V noci jsou venku na ulicích, v nočních klubech a přilehlých ulicích. Zapojují se do pašování drog, obtěžování žen a rvaček v Kantonu, hlavním městě provincie Kuang-tung. Moho Afričanů má AIDS či virus ebola, které se přenášejí tělními tekutinami,“ řekl například ve svém projevu. Varoval také, že pokud bude počet obyvatel původem z afrického kontinentu růst, Čína se promění ze žluté na černožlutou zemi.

‚Čokoládové město‘

Podobné představy nejsou v Číně ničím nezvyklým. Na čínských sociálních sítích, jakou je dominantní Baidu, mnoho uživatelů s Pchanem souhlasí. Bojí se dokonce „černé invaze“ či „znečištění tisíců let čínské krve“. Není překvapivé, že v Číně minulý rok přitáhla výraznou pozornost televizní reklama, v níž žena asijského původu cpe černocha do pračky, která jej promění v asiata s bledou pletí.

Počet Afričanů přesunujících se z „černého kontinentu“ na Dálný východ přitom postupně roste. Čína je největším obchodním partnerem v subsaharské Africe. Díky iniciativě One Belt, One Road (Jeden pás, jedna cesta) má v plánu investovat 60 miliard dolarů především ve státech východní Afriky. Není divu, že její obyvatelé proto dobrých vztahů s ekonomickým gigantem chtějí využívat. V Číně vidí něco jako „novou Ameriku“, která by jim splnila jejich životní sny, včetně lepšího vzdělání.

Mezi anglicky mluvícími Afričany proto roste zájem o čínské univerzity. V Číně vidí perspektivnější možnosti studia více Afričanů než v USA nebo Velké Británii. Jen mezi roky 2003 až 2015 se zvýšil počet studentů v zemi středu ze 2 000 na téměř 50 000, vyplývá ze statistiky OSN. Čínu v očích Afričanů toužících po vzdělání předčí v popularitě pouze Francie, v níž je 95 000 afrických studentů, upozorňuje server Quartz.

Celkové statistiky Afričanů v Číně však prozatím o „černé invazi“ nesvědčí. Ačkoliv je čtrnáctimilionovému Kantonu někdy v čínštině kvůli jeho velké africké komunitě přezdíváno „Čokoládové město“, žije v ní oficiálně jen 150 tisíc imigrantů z Afriky, neoficiálně pak až 300 tisíc. Řada Afričanů totiž zůstává v zemi i po skončení platnosti víz, jiní však naopak odjíždějí dříve, protože jejich „čínský sen“ skončí finančními problémy či kvůli rasismu čínských usedlíků.

V Indii je hůře

„Kuang-tung bývá viděn jako ztělesnění rasistické krize v Číně. Není to však realita. Není pravda, že by Číňané neměli rádi černé obyvatele. Nemají rádi věci, které si do nich promítají - znásilňování žen, prodej drog, krádeže,“ řekl webu Quartz australský odborník na problematiku rasy a nacionalismu v Číně Kevin Carrico.

Dodal, že čínská společnost se extrémně rychle vyvíjí a do černochů si Číňané promítají své nejistoty.

„Někdy si lidé zacpávají nos, když kolem mě projdou, jako bych smrděla. V metru si vedle mě mnohdy nechce nikdo sednout. Ženy za mnou chodí a ptají se, jestli mám na pleti špínu a jestli se sprchuji,“ řekla americkému serveru senegalská novinářka Madeleine Thiamová. Není to však podle ní úplným pravidlem, někdy jí prý muži vyjadřují obdiv.

Podle některých komentátorů z Hongkongu, který je liberálnějším městem, je mezinárodní kritika Číňanů kvůli tomu, že jsou rasisté, přehnaná a jinde ve světě je ještě horší. Alex Lo pro South China Morning Post před časem napsal, že kritika ze Spojených států, země, která vznikla na černém otroctví, je nepatřičná.

Velmi radikální protiafrické nálady jsou typické pro Indii, kde na jaře zaútočily stovky lidí na skupinu afrických studentů v Novém Dillí. Takových incidentů přitom bylo v posledních letech více, připomíná server Deutsche Welle. I z toho důvodu stále více Afričanů preferuje při cestách na východ Asie Čínu.