Buzz Aldrin byl na náklady NSF (National Science Foundation) přepraven nákladním letadlem LC-130. Jeho zdravotní problémy nebyly blíže specifikovány, ale převážen byl ve stabilizovaném stavu na doporučení lékaře. Co nejdříve by měl být přepraven na Nový Zéland.

We're ready to go to Antarctica! May be our last opportunity to tweet for a few days! We're go for departure to the launchpad! pic.twitter.com/vFvsu6OQhb